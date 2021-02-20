В Татарстане суд вынес приговор мужчине, который устроил пьяный дебош в самолете Анталья-Казань. Суд признал его виновным.

«Действия мужчины признали как хулиганство на воздушном транспорте, сопряженное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. Ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя транспортного прокурора Евгения Дикарева.

Это произошло 15 сентября, пьяный мужчина в момент захода самолета на посадку отказался пристегнуться и ходил по салону, выкрикивая нецензурные выражения, а также применил насилие в отношении бортпроводника.

При этом подсудимый признал свою вину.

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