Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: скриншот видео

Житель Татарстана, который устроил дебош в самолете, заплатит полумиллионный штраф

20.02.2021, 08:31 105 2 prokazan.ru

В Татарстане суд вынес приговор мужчине, который устроил пьяный дебош в самолете Анталья-Казань. Суд признал его виновным.

«Действия мужчины признали как хулиганство на воздушном транспорте, сопряженное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. Ему был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», - пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя транспортного прокурора Евгения Дикарева.

Это произошло 15 сентября, пьяный мужчина в момент захода самолета на посадку отказался пристегнуться и ходил по салону, выкрикивая нецензурные выражения, а также применил насилие в отношении бортпроводника.

При этом подсудимый признал свою вину.

К другим новостям: 

- Школьники в Татарстане могут начать изучать предметы сразу на трех языках. 

- "Иногда нет даже на еду": в Казани многодетная мать после смерти мужа узнала, что должна миллионы. 

Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

При пожаре в квартире в Татарстане пострадал молодой мужчина
Под Казанью сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося трехлетнего ребенка
Суровый подарок на мужской праздник: в Татарстане 23 февраля ожидается до - 38 градусов
Медики в Татарстане спасли 4-летнего малыша, который наелся магнитных шариков
«Такого не было с 90-х»: Рустам Минниханов оценил состояние доходов в 2020 году
Не платила налоги: за долг в 170 тысяч рублей приставы отобрали у жительницы Казани дорогой Porsche
Школьники в Татарстане могут начать изучать предметы сразу на трех языках
«Иногда нет даже на еду»: в Казани многодетная мать после смерти мужа узнала, что должна миллионы
«Могла умереть во время родов»: врачи РКБ Татарстана спасли беременную женщину с опухолью
Еще двое мужчин и женщина скончались в Татарстане от коронавируса
В выходные в Татарстане похолодает до -31 градуса
Окровавленное тело мужчины обнаружили в квартире под Казанью
Под Казанью из-за сообщения о горении в школе эвакуировали 430 детей
На жителя Казани в Приволжском районе упала глыба льда, прокуратура требует наказать УК
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда будут принимать решения о снятии ограничений
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
Судья в Татарстане дала взятку, чтобы не попасть под суд за взятничество
За сутки в Татарстане зарегистрировали 59 новых случаев коронавируса
Трое пьяных мужчин в Казани угрожали газовым пистолетом водителю, а после уезжали от полиции
«Ребенок практически не дышал»: в ДРКБ Казани спасли 7-летнего ребенка с коронавирусом
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
20 февраля 2021
08:36
А если с него взять нечего, окромя анализа из ПНД?
Горожанин
0
20 февраля 2021
09:41
А на какие деньги билет купил, дорвался кремлебот до бесплатного бухла, запретить вообще куда то летать чтобы заразу не распространяли, а таких в тюрьму сажать как террористов захвативших самолет
В ответ на комментарий пользователя
А если с него взять нечего, окромя анализа из ПНД?
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ