Ночью 20 февраля в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«По прибытию на место происшествия было установлено, что горит мебель и вещи в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Площадь составила 16 кв. метров. Пожарные вывели из горящей квартиры пять человек», - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадал 27-летний мужчина. С отправлением продуктами горения и в состоянии опьянения его отвезли в местную больницу.

По предварительной причине пожар произошел из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

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