На пресс-конференции о текущей эпидемиологической ситуации в Татарстане глава Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина рассказала, когда снимут действующие ограничения из-за коронавируса.

«Февраль будем наблюдать, поэтому сейчас никакого снятия ограничительных мероприятий пока мы не планируем. Если ситуация будет такая же позитивная, как сегодняшняя, то безусловно в марте будет рассмотрен вопрос о снятии ограничительных мероприятий. Но я считаю, что открытые ночные клубы – это не первоочередный вопрос», - отметила Патяшина.

По ее словам нет особой необходимости открывать ночные клубы, потому что это не жизненеобходимые заведения.

«Мы пойдем по тем же сценариям, по каким мы вводили ограничения. У нас весной были методические рекомендации по первому, второму и третьему этапу введения ограничительных мероприятий, и Роспотребнадзор нас нацеливает, чтобы ми снимали их в той же последовательности», - отметила спикер.

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