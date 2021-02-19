Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: скриншот видео

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда будут принимать решения о снятии ограничений

19.02.2021, 14:32 86 0 prokazan.ru

На пресс-конференции о текущей эпидемиологической ситуации в Татарстане глава Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина рассказала, когда снимут действующие ограничения из-за коронавируса.

«Февраль будем наблюдать, поэтому сейчас никакого снятия ограничительных мероприятий пока мы не планируем. Если ситуация будет такая же позитивная, как сегодняшняя, то безусловно в марте будет рассмотрен вопрос о снятии ограничительных мероприятий. Но я считаю, что открытые ночные клубы – это не первоочередный вопрос», - отметила Патяшина.

По ее словам нет особой необходимости открывать ночные клубы, потому что это не жизненеобходимые заведения.

«Мы пойдем по тем же сценариям, по каким мы вводили ограничения. У нас весной были методические рекомендации по первому, второму и третьему этапу введения ограничительных мероприятий, и Роспотребнадзор нас нацеливает, чтобы ми снимали их в той же последовательности», - отметила спикер. 

К другим новостям:

И такое бывает в Татарстане. Экс-судья чтобы не садиться в тюрьму из-за взятки... дала взятку. Подробности абсурдной истории.

Как-то подозрительно мало новых случаев заражения коронавирусом в Татарстане. Сколько человек заболело.

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

На жителя Казани в Приволжском районе упала глыба льда, прокуратура требует наказать УК
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
Судья в Татарстане дала взятку, чтобы не попасть под суд за взятничество
За сутки в Татарстане зарегистрировали 59 новых случаев коронавируса
Трое пьяных мужчин в Казани угрожали газовым пистолетом водителю, а после уезжали от полиции
«Ребенок практически не дышал»: в ДРКБ Казани спасли 7-летнего ребенка с коронавирусом
Сразу два рейда проведут сотрудники ГИБДД в Казани 19 февраля
Затопило: на улице Халитова в Казани произошел порыв трубопровода
Казань утром пятницы встала в восьмибалльных пробках
Более 200 подростков в Татарстане состоят на учете как члены ОПГ или приверженцы АУЕ*
Фестиваль Arenaland Zima пройдет в Казани 21 февраля
В Казани собираются построить крематорий: это решит проблему переполненности кладбищ
Республика Татарстан попала в ТОП-3 регионов по количеству и суммам штрафов ГИБДД
Госсовет Татарстана хочет запретить наблюдателям других регионов присутствовать на местных выборах
В Казани с 1 марта поднимут стоимость проезда в общественном транспорте
Роспотребнадзор проиграл битву: суд встал на сторону казанского театра имени Джалиля
В Казани поймали водителя, который высадил детей из автобуса прямо на дорогу
В Казани мужчина угрожал пистолетом охраннику из-за просьбы убрать машину
Две женщины и мужчина: оперштаб сообщил о новых смертях от коронавируса в Татарстане
В Татарстане одобрили новый порядок организации митингов
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ