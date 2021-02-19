В Татарстане за сутки выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 26 человек в больнице, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших трое детей до 18 лет, семь человек до 30 лет, 18 человек до 50 лет, пять человек до 60 лет, 14 человек до 70 лет, восемь человек до 80 лет, четыре человека до 90 лет.

В Казани зарегистрировали 23 случая вируса. С начала пандемии в Татарстане выявлено 17 486 случаев ковида, 14 095 человек выздоровели, 103 за сутки.

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