Видеоролик от СК РФ с поздравлением 14-летним детям появился в Интернете. Находился он там недолго, из официальных источников его вскоре удалили, и вот почему: видео вызвало бурную реакцию россиян. Судя по обложке, его снимали при участии Департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

На записи следователи с тортом в руках поздравляют подростков, которым исполнилось 14 лет. Но вместо пожеланий они перечисляют статьи уголовного кодекса, по которым в России ответственность наступает с 14 лет.

"С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью, а также корыстные преступления - кража, грабеж, угон, разбой и вымогательство", - рассказывают следователи.

Также они напомнили о статьях "Терроризм и захват заложников", "Изнасилование", об ответственности за хулиганство и вандализм.

"То чувство, когда ещё вчера ты смотрел смешариков, а сегодня учишься правильно заходить в хату"

"Что - то тренд на запугивание и навязывание чувства вины только нарастает. Никого скоро в покое не оставят"

"Вот это жесть! В лучших традициях Сталинского ренессанса! Я в шоке!!!", - пишут россияне в соцсетях.

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