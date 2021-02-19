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Фото скриншот с видеозаписи

Теперь ты отвечаешь за убийство и изнасилование: Следком записал видеопоздравление 14-летним детям

19.02.2021, 09:21 185 1 prokazan.ru

Видеоролик от СК РФ с поздравлением 14-летним детям появился в Интернете. Находился он там недолго, из официальных источников его вскоре удалили, и вот почему: видео вызвало бурную реакцию россиян. Судя по обложке, его снимали при участии Департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

На записи следователи с тортом в руках поздравляют подростков, которым исполнилось 14 лет. Но вместо пожеланий они перечисляют статьи уголовного кодекса, по которым в России ответственность наступает с 14 лет. 

"С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство и причинение вреда здоровью, а также корыстные преступления - кража, грабеж, угон, разбой и вымогательство", - рассказывают следователи.

Также они напомнили о статьях "Терроризм и захват заложников", "Изнасилование", об ответственности за хулиганство и вандализм. 

"То чувство, когда ещё вчера ты смотрел смешариков, а сегодня учишься правильно заходить в хату"
"Что - то тренд на запугивание  и навязывание чувства вины только нарастает. Никого скоро в покое не оставят"
"Вот это жесть! В лучших традициях Сталинского ренессанса! Я в шоке!!!", - пишут россияне в соцсетях.

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комментарии

Горожанин
0
19 февраля 2021
10:12
"Путевка в жизнь "
Горожанин
0
19 февраля 2021
10:43
Все нормально. Просто малолетние песдюки совсем страх потеряли и думают, что им можно все. Надо немного мозги встряхнуть

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