Наверх

Новости Казани и РТ

08:07, сегодня
Более 200 подростков в Татарстане состоят на учете как члены ОПГ или приверженцы АУЕ*
08:46, сегодня
Казань утром пятницы встала в восьмибалльных пробках
07:35, сегодня
Фестиваль Arenaland Zima пройдет в Казани 21 февраля
09:00, 18.02.2021
Открытие компанией «ICL» в «КидСпейс» станции по изучению детьми ИТ-профессий — новый шаг в будущее
06:00, сегодня
Ах, эта молодость: пенсионера задержали за групповое изнасилование, совершенное в 1974 году
05:00, сегодня
Никто не спрячется: коллекторы Сбера запустили систему распознавания эмоций должников по голосу
02:00, сегодня
В Казани собираются построить крематорий: это решит проблему переполненности кладбищ
17:54, 17.02.2021
Надоело прятаться от морозов? Редакция подготовила зимние идеи для теплолюбивых
00:01, сегодня
Республика Татарстан попала в ТОП-3 регионов по количеству и суммам штрафов ГИБДД

20:00, 18.02.2021
Госсовет Татарстана хочет запретить наблюдателям других регионов присутствовать на местных выборах
19:19, 18.02.2021
В Казани с 1 марта поднимут стоимость проезда в общественном транспорте
15:20, 17.02.2021
Соцсети: посетители торгового центра играют в снежки на крыше здания
19:00, 18.02.2021
Роспотребнадзор проиграл битву: суд встал на сторону казанского театра имени Джалиля
17:39, 18.02.2021
В Казани поймали водителя, который высадил детей из автобуса прямо на дорогу
17:14, 18.02.2021
В Казани мужчина угрожал пистолетом охраннику из-за просьбы убрать машину
14:46, 15.02.2021
Кредитные карты, на которых можно заработать - список, доступный казанцам
17:10, 18.02.2021
Две женщины и мужчина: оперштаб сообщил о новых смертях от коронавируса в Татарстане
16:50, 18.02.2021
В Татарстане одобрили новый порядок организации митингов
15:53, 18.02.2021
Клиенты Билайн смогут быстро и безопасно открывать брокерские счета в «БКС Мир инвестиций»
11:00, 15.02.2021
«Мобильный» февраль: весь месяц гаджеты FORZA – 2 по цене 1 в «Галамарте»!
15:43, 18.02.2021
Восемь крайне важных дел или успеть до конца зимы
15:31, 18.02.2021
Житель Казани украл у иностранного студента 78 тысяч
15:05, 18.02.2021
В МВД Татарстана рассказали о поимке еще одного маньяка
14:51, 18.02.2021
В Казани подготовили проект планировки для реновации у речного порта
14:35, 18.02.2021
За сутки в Татарстане зарегистрировали 60 новых случаев коронавируса
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
13:40, 18.02.2021
Женщина погибла во время жесткого 12-часового секса с возлюбленным: мужчина избежал наказания
13:05, 18.02.2021
Казанцы могут повлиять на будущее нового спортивного парка
12:13, 18.02.2021
В Татарстане азербайджанскую ОПГ поставили на учет
11:48, 18.02.2021
Из-за ДТП с автобусом в поселке Аметьево заблокирован въезд и выезд
11:18, 18.02.2021
При столкновении двух троллейбусов в Казани пострадали три пенсионерки
10:48, 18.02.2021
На 83 году жизни скончался известный актер Андрей Мягков
10:33, 18.02.2021
Врач призывной комиссии в Казани брала деньги, чтобы «отмазать» призывников от службы
10:30, 18.02.2021
Автопром и электроника стали лидерами по оборотам таможенных платежей в IV квартале 2020 года
09:59, 18.02.2021
ВТБ снижает комиссию на переводы с карты на карту за границу
09:40, 18.02.2021
«Думал, что это игрушка»: стало известно, где подросток под Казанью нашел гранату
09:19, 18.02.2021
20 детей чуть не замерзли в сломавшемся автобусе по пути в Казань
08:55, 18.02.2021
Маршрут автобуса №31 в Казани изменится из-за строительства парковки
08:36, 18.02.2021
«Мозг не купишь!»: в Казани женщина-водитель устроила огромную пробку, оставив машину на дороге
07:00, 18.02.2021
Халяльный торговый центр построят в Казани в 2021 году
06:01, 18.02.2021
«Никому послаблений не даем»: Минниханов прокомментировал отмену концертов Элвина Грея в Татарстане
00:01, 18.02.2021
Семья президента Татарстана Рустама Минниханова переболела коронавирусом
19:27, 17.02.2021
«Трек про казанскую шаурму?»: Витя АК снова побывал в Казани
18:16, 17.02.2021
С доставкой на дом: в Татарстане не исключают возможность адресной вакцинации от коронавируса
17:45, 17.02.2021
В Казани могут повысить стоимость проезда на общественном транспорте до 35 рублей
17:35, 17.02.2021
Из-за аномальных морозов в Татарстане объявили штормовое предупреждение
17:25, 17.02.2021
И заработал, и избежал тюрьмы: житель Татарстана отдал полицейским 7 гранат и 700 патронов
16:26, 17.02.2021
Роспотребнадзор Татарстана разрешил корпоративы на 23 февраля и 8 марта, но с оговорками
16:22, 17.02.2021
Житель Казани требует с организаторов митинга 14 февраля компенсацию из-за ссоры с дочерью
16:18, 17.02.2021
Жители Приволжья оказались самыми экологически сознательными
16:03, 17.02.2021
Била и угрожала убить: в Татарстане женщина издевалась над сыном 11 лет
15:25, 17.02.2021
Еще три женщины и мужчина умерли в Татарстане от коронавируса
14:52, 17.02.2021
Под Казанью ребенок нашел гранату и взорвал ее у школы
14:24, 17.02.2021
«Всем нельзя, а ему можно»: в Казани троллейбус проехал на красный свет
13:55, 17.02.2021
Минздрав Татарстана рассказал об условиях открытия прививочных пунктов в торговых центрах
12:43, 17.02.2021
Глава Лаишевского района заявил об острой нехватке мест в детских садах и школах
12:27, 17.02.2021
Гид по подаркам в Билайн: скидки на Samsung и Яндекс.Станция Мини в подарок
11:49, 17.02.2021
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 65 новых случаев коронавируса
11:28, 17.02.2021
«Оттолкнула сына и приняла удар на себя»: в Казани курсантка юринститута спасла маленького мальчика
10:55, 17.02.2021
Министру экономики Татарстана увеличили количество заместителей до семи человек
10:23, 17.02.2021
Водитель неустановленной машины сбил пешехода в Казани и скрылся с места ДТП
10:02, 17.02.2021
Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов ИП
09:54, 17.02.2021
Что такое Blended Learning Method и как это работает
09:51, 17.02.2021
В МЧС Татарстана назвали причину пожара в квартире на 14 этаже, где погиб мужчина
09:24, 17.02.2021
Удар ниже пояса: производители в России намерены поднять закупочные цены на курятину и яйца
09:00, 17.02.2021
ВТБ: вакцинация на треть повысила спрос россиян на услуги медицинских лабораторий
Иллюстративное фото URA.RU

Более 200 подростков в Татарстане состоят на учете как члены ОПГ или приверженцы АУЕ*

19.02.2021, 08:07 179 1 prokazan.ru
Всего на учете 2,5 тысячи несовершеннолетних

В Татарстане на сегодняшний день на учете состоят более 2,5 тысяч подростков. Об этом на заседании Госсовета РТ рассказал глава МВД Татарстана Артем Хохорин. 

Он также пояснил, что 293 подростка из этих 2,5 тысяч входят в группы антиобщественной направленности. Из них 83 - в организованные преступные группировки, 119 несовершеннолетних придерживаются принципов  идеологии АУЕ (запрещенная в РФ организация). В 2020 году работа с подростковой преступностью стала приоритетной на фоне завершения 2019 года: конец года отметился активностью отдельных ОПФ, в том числе, попыткой привлечения в группировки подростков с помощью идеологии АУЕ*.

Хохорин отметил, что больше всего проблем с подростковой преступностью за год было в Челнах, там проводилась активная работа, которая затем сместилась в Казань, Зеленодольск, Нижнекамск, Елабугу, Альметьевск. Также в течение года продолжалась борьба со "взрослой" преступностью - к уголовной ответственности привлекли 709 членов ОПГ, раскрыли 1280 преступлений. 

Читайте также:

В Татарстане поймали очередного маньяка - об этом упомянул Артем Хохорин на заседании Госсовета

До суда дошло дело подростковой преступной группировки "Белята"

 

 

Дети Татарстан Правоохранители ОПГ
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Республика Татарстан попала в ТОП-3 регионов по количеству и суммам штрафов ГИБДД
Госсовет Татарстана хочет запретить наблюдателям других регионов присутствовать на местных выборах
В Казани поймали водителя, который высадил детей из автобуса прямо на дорогу
В Казани мужчина угрожал пистолетом охраннику из-за просьбы убрать машину
В Татарстане одобрили новый порядок организации митингов
Житель Казани украл у иностранного студента 78 тысяч
В МВД Татарстана рассказали о поимке еще одного маньяка
За сутки в Татарстане зарегистрировали 60 новых случаев коронавируса
Казанцы могут повлиять на будущее нового спортивного парка
В Татарстане азербайджанскую ОПГ поставили на учет
Из-за ДТП с автобусом в поселке Аметьево заблокирован въезд и выезд
При столкновении двух троллейбусов в Казани пострадали три пенсионерки
Врач призывной комиссии в Казани брала деньги, чтобы «отмазать» призывников от службы
«Думал, что это игрушка»: стало известно, где подросток под Казанью нашел гранату
20 детей чуть не замерзли в сломавшемся автобусе по пути в Казань
Маршрут автобуса №31 в Казани изменится из-за строительства парковки
«Мозг не купишь!»: в Казани женщина-водитель устроила огромную пробку, оставив машину на дороге
С доставкой на дом: в Татарстане не исключают возможность адресной вакцинации от коронавируса
Из-за аномальных морозов в Татарстане объявили штормовое предупреждение
И заработал, и избежал тюрьмы: житель Татарстана отдал полицейским 7 гранат и 700 патронов
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
19 февраля 2021
08:27
Это не подростки, а отбросы. Называйте вещи своими именами. Пусть почувствуют своё место на этой планете - мусорный бак.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

17:26, 14.02.2021
Бары и рестораны Казани: самые необычные заведения города, в которых нужно побывать хоть раз
11:36, 12.02.2021
Во что одеваться казанцам в 2021 году: любопытные идеи