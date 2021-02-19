В Татарстане на сегодняшний день на учете состоят более 2,5 тысяч подростков. Об этом на заседании Госсовета РТ рассказал глава МВД Татарстана Артем Хохорин.

Он также пояснил, что 293 подростка из этих 2,5 тысяч входят в группы антиобщественной направленности. Из них 83 - в организованные преступные группировки, 119 несовершеннолетних придерживаются принципов идеологии АУЕ (запрещенная в РФ организация). В 2020 году работа с подростковой преступностью стала приоритетной на фоне завершения 2019 года: конец года отметился активностью отдельных ОПФ, в том числе, попыткой привлечения в группировки подростков с помощью идеологии АУЕ*.

Хохорин отметил, что больше всего проблем с подростковой преступностью за год было в Челнах, там проводилась активная работа, которая затем сместилась в Казань, Зеленодольск, Нижнекамск, Елабугу, Альметьевск. Также в течение года продолжалась борьба со "взрослой" преступностью - к уголовной ответственности привлекли 709 членов ОПГ, раскрыли 1280 преступлений.

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