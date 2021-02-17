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Иллюстративное фото ProKazan

Тысяча казанцев внезапно остались ночью без света

17.02.2021, 00:00 100 0 prokazan.ru

Вчера ночью на нескольких казанских улицах произошло отключение света. Сообщение об отключении электроэнергии на трансформаторной подстанции 1614 по адресу: ул. Мусина, вблизи д. 70 поступило в 21:22. Позже было установлено, что под отключение попали пять трансформаторных подстанций, которые обслуживали 1250 человек. 

На отключение света жаловались жители следующих домов:

ул. Маршала Чуйкова, д. 22, 25 27, 29, 33, 35а, 36;

ул. Мусина, д. 55, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 78;

ул. Ф.Амирхана, д.79, 83,85, 85а, 87.
 
На место происшествия выехала оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Причины отключение света уточняются, передает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану. 
 
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