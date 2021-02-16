Ученые Казанского федерального университета рассказали о симптомах, которые встречаются у переболевших коронавирусом. По их мнению, выздоровление от вируса не наступает сразу, заболевание может вызвать постковидный синдром. Некоторые переболевшие страдают от долгосрочных симптомов, которые длятся до 12 недель и дольше.

«Высокая утомляемость, одышка (особенно при поражении легких), повышенные риски сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, когнитивные и психические нарушения: нарушение терморегуляции, памяти, концентрации внимания, вплоть до депрессивных состояний – всё это последствия коронавирусной инфекции. Если было поражение легких, то обязательно нужна реабилитация. Также нужно вести здоровых образ жизни»,- отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Из симптомов постковидного синдрома могут быть еще онемение конечностей, повышенная потливость, расстройство ЖКТ, кожные заболевания. При проявлении хотя бы одного из них, нужно обращаться к врачу.

Также ученые считают, что ухудшение самочувствия может быть не только от перенесенной болезни, но и после приема антибиотиков. Еще один побочный эффект – дисбактериоз. Именно поэтому антибиотики следует принимать только по назначению врача.

Добавим, что на сегодняшний день в Татарстане по данным портала стопкоронавирус.рф выявлено 65 новых случаев ковида.

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