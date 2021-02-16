Наверх

Новости Казани и РТ

12:32, сегодня
Главный терапевт Минздрава РТ заявила, что пожилые люди лучше переносят «Спутник V», чем молодые
14:06, сегодня
Россияне стали читать онлайн на 20% больше в 2020 году
13:54, сегодня
Родители в Казани хотят контролировать питание в детских садах
11:00, 15.02.2021
«Мобильный» февраль: весь месяц гаджеты FORZA – 2 по цене 1 в «Галамарте»!
13:29, сегодня
Казанцы могут съесть Минниханова, Фатхутдинова, Тукая и Алсу
13:15, сегодня
«Половина машины под фурой»: серьезное ДТП произошло вечером в Казани на проспекте Универсиады
13:00, сегодня
Банк «Открытие»: переход в онлайн и диверсификация бизнеса
17:26, 14.02.2021
Бары и рестораны Казани: самые необычные заведения города, в которых нужно побывать хоть раз
12:51, сегодня
До апреля в Казани закрыли движение по улице Энергетиков

12:09, сегодня
«Ударил ножом в грудь»: в Татарстане местного жителя задержали за покушение на убийство
11:51, сегодня
За сутки к медикам с обморожением обратилось восемь жителей Казани
11:26, сегодня
ФСБ задержали преступную группу в Татарстане, которая собирала деньги под видом благотворительности
11:05, сегодня
Tele2 стала лучшим работодателем телекома по версии hh.ru
10:52, сегодня
ДУМ Татарстана одобрило вакцинацию от ковида для мусульман
10:18, сегодня
Ученые КФУ рассказали о постковидном синдроме
10:00, сегодня
Хватит страдать - Yota поможет
10:00, сегодня
На одной из казанских улиц сбили молодую девушку, которая перебегала дорогу в неположенном месте
09:45, сегодня
Суд оштрафовал директора Казанского марафона Вадима Янгирова
09:06, сегодня
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
08:18, сегодня
В Казани неизвестный мужчина выстрелил в лицо прохожему и скрылся на машине
07:33, сегодня
В Татарстане планируют создать центр мониторинга соцсетей под контролем ФСБ
06:15, сегодня
Заслуженный артист Татарстана сделал неожиданное заявление
05:15, сегодня
Мужчина из Казани получил срок за создание «резиновой» квартиры
01:15, сегодня
Жительница Казани, поверив лже-сотрудникам банков и полиции, лишилась 300 тысяч рублей
19:12, 15.02.2021
«Зарезал, потому что просила деньги за интим»: в квартире Казани произошло убийство
18:36, 15.02.2021
Еще трое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Татарстане
18:35, 15.02.2021
Из-за строительства метро в Казани ограничено движение по проспекту Камалеева
16:53, 15.02.2021
Роспотребнадзор Татарстана отрицает связь с отменой концертов Элвина Грея
16:23, 15.02.2021
В Татарстане снова похолодает до -28 градусов
16:10, 15.02.2021
Элвин Грей объяснил, почему отменил концерты в Татарстане
15:04, 15.02.2021
В Татарстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом
14:54, 15.02.2021
Билайн утроил мощность центра обработки данных для сохранения высоких темпов развития сети
14:53, 15.02.2021
На дороге к аэропорту в Казани построят разворотную эстакаду
14:40, 15.02.2021
В Казани на 46-м году жизни умер астроном КФУ Алмаз Галеев
14:23, 15.02.2021
Жителя Казани, который обматерил в баре полицейского, будут принудительно лечить
12:00, 15.02.2021
За 3 года НПФ «Открытие» выплатил своим клиентам более 28,6 млрд руб. пенсий
11:20, 15.02.2021
На координатора Штаба Навального в Казани возбудили уголовное дело об уклонении от армии
11:02, 15.02.2021
В одной из поликлиник Казани прокуратура не нашла необходимых приборов для больных диабетом
10:13, 15.02.2021
СМИ: Вахитовский суд Казани оштрафовал двух задержанных участников митинга 14 февраля
09:46, 15.02.2021
«Могла потерять слух»: Врачи в Казани провели сложную операцию 11-летней девочке
09:18, 15.02.2021
ВТБ: повышенные лимиты увеличили спрос клиентов на переводы через СБП
08:53, 15.02.2021
Неадекватный мужчина в Казани кидался под машины
08:27, 15.02.2021
«Бедный водитель!»: пассажир автобуса в Казани подрался с водителем
07:30, 15.02.2021
Элвин Грей заявил об отмене всех концертов в Татарстане на целый год
06:30, 15.02.2021
На новой рабочей неделе жителям Татарстана придется трудиться шесть дней подряд
00:15, 15.02.2021
Во дворе в Казани сгорела очередная легковушка
20:03, 14.02.2021
Погибла девочка: появились подробности страшного ДТП с фурой и легковушкой в Татарстане
19:12, 14.02.2021
В Казани женщина выбрасывала из горящей квартиры книги
18:50, 14.02.2021
Источник: часть задержанных на митинге в Казани активистов отпустили, других везут в суд
17:15, 14.02.2021
Умер заслуженный юрист России и Татарстана Рашит Салахов
16:34, 14.02.2021
Согласован, но не для всех: выясняются причины задержания активистов на митинге в Казани
16:10, 14.02.2021
В Татарстане столкнулись фура и легковушка, есть жертвы и пострадавшие
14:43, 14.02.2021
Соцсети: появились видео задержаний на согласованном митинге в Казани
14:24, 14.02.2021
В Татарстане еще два человека умерли от ковида
14:02, 14.02.2021
Феминисток пытались вытеснить с митинга 14 февраля в Казани
13:15, 14.02.2021
В цирке Казани в день митинга отменили представление
12:39, 14.02.2021
Жительница Казани нашла в стакане с колой деталь механизма
12:11, 14.02.2021
«Митинг обреченных»: в Казани у Кремля собирается согласованный митинг
11:03, 14.02.2021
Пьяный мужчина в Казани набросился на медбрата и угрожал убийством
09:39, 14.02.2021
Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге
09:22, 14.02.2021
Охранник «Парк Хауса» в Казани пинком в спину выгнал посетителя
08:29, 14.02.2021
«Осторожно, двери не закрываются»: жители Казани жалуются на трамваи
08:01, 14.02.2021
В Казани по сетям гуляет фейковое постановление о слежке за участниками флешмоба Навального
Фото: ProKazan

Ученые КФУ рассказали о постковидном синдроме

16.02.2021, 10:18 390 1 prokazan.ru

Ученые Казанского федерального университета рассказали о симптомах, которые встречаются у переболевших коронавирусом. По их мнению, выздоровление от вируса не наступает сразу, заболевание может вызвать постковидный синдром. Некоторые переболевшие страдают от долгосрочных симптомов, которые длятся до 12 недель и дольше.

«Высокая утомляемость, одышка (особенно при поражении легких), повышенные риски сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, когнитивные и психические нарушения: нарушение терморегуляции, памяти, концентрации внимания, вплоть до депрессивных состояний – всё это последствия коронавирусной инфекции. Если было поражение легких, то обязательно нужна реабилитация. Также нужно вести здоровых образ жизни»,- отметил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Из симптомов постковидного синдрома могут быть еще онемение конечностей, повышенная потливость, расстройство ЖКТ, кожные заболевания. При проявлении хотя бы одного из них, нужно обращаться к врачу.

Также ученые считают, что ухудшение самочувствия может быть не только от перенесенной болезни, но и после приема антибиотиков. Еще один побочный эффект – дисбактериоз. Именно поэтому антибиотики следует принимать только по назначению врача.

Добавим, что на сегодняшний день в Татарстане по данным портала стопкоронавирус.рф выявлено 65 новых случаев ковида. 

К другим новостям: 

- "90-ые возвращаются": в Казани неизвестные выстрелили мужчине в лицо прямого у его дома.

- Заслуженный артист Татарстана сделал неожиданное заявление у себя на странице в "Инстаграм". 

Коронавирус Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Родители в Казани хотят контролировать питание в детских садах
Казанцы могут съесть Минниханова, Фатхутдинова, Тукая и Алсу
«Половина машины под фурой»: серьезное ДТП произошло вечером в Казани на проспекте Универсиады
До апреля в Казани закрыли движение по улице Энергетиков
Главный терапевт Минздрава РТ заявила, что пожилые люди лучше переносят «Спутник V», чем молодые
«Ударил ножом в грудь»: в Татарстане местного жителя задержали за покушение на убийство
За сутки к медикам с обморожением обратилось восемь жителей Казани
ФСБ задержали преступную группу в Татарстане, которая собирала деньги под видом благотворительности
ДУМ Татарстана одобрило вакцинацию от ковида для мусульман
Суд оштрафовал директора Казанского марафона Вадима Янгирова
Заслуженный артист Татарстана сделал неожиданное заявление
Мужчина из Казани получил срок за создание «резиновой» квартиры
Жительница Казани, поверив лже-сотрудникам банков и полиции, лишилась 300 тысяч рублей
«Зарезал, потому что просила деньги за интим»: в квартире Казани произошло убийство
Еще трое мужчин и женщина умерли от коронавируса в Татарстане
Из-за строительства метро в Казани ограничено движение по проспекту Камалеева
Роспотребнадзор Татарстана отрицает связь с отменой концертов Элвина Грея
В Татарстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом
Жителя Казани, который обматерил в баре полицейского, будут принудительно лечить
На координатора Штаба Навального в Казани возбудили уголовное дело об уклонении от армии
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
16 февраля 2021
12:03
Основной симптом радуешься величию дворца лучезарного, все больше ненавидишь либералов и иногда хочется сесть на пенек чтобы обнулиться

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

11:36, 12.02.2021
Во что одеваться казанцам в 2021 году: любопытные идеи