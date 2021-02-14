Сегодня, 14 февраля, в цирке Казани отменили представление. Оно было назначено на 13 часов, информация об отмене появилась на сайте учреждения.

Сегодня у Кремля проходит согласованный митинг против репрессий и задержаний, власти города согласовали его еще 4 февраля, а объявление об отмене представления появилось 6 февраля. Зрители могут вернуть деньги за билеты в кассах, если билет куплен в кассе, или посредством электронного письма, если билет куплен через интернет.

Напомним, что в воскресенье в полдень на площади Тысячелетия в столице Татарстана начался митинг, пока он проходит спокойно, сообщают очевидцы с места событий. Собралось около 250 человек, однако не всех пустили на подготовленную для этого площадку, так как мероприятие не предусматривало такое количество народа из-за коронавирусных ограничений.

Все материалы о ранее прошедших в Казани митингах можно посмотреть по кнопке "Митинги в Казани".