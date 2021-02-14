Сегодня, 14 февраля, в Казани проходит согласованный митинг, который ранее заявлялся как митинг "против задержаний на митингах и репрессий".

К полудню на месте начинают собираться люди, активисты раздают листовки с заголовками "Митинг обреченных" и "Красная позиция".

Также можно увидеть несколько граждан с плакатами, например, "Не становитесь предателями родины". Пока на митинге присутствует больше журналистов, чем участников, передают с места событий очевидцы. Видео с одним из граждан с плакатами опубликовало издание "Ветер" (фото и видео из телеграм-канала издания)

На улицах, прилегающих к Кремлю, еще за час до начала были замечены правоохранители.

Также среди присутствующих можно увидеть казанцев, которые вышли на улицу в поддержку Алексея Навального, здесь же женщины выступают против насилия и угнетения, виден еще ряд разномастных плакатов.

Напомним, сегодня вечером сторонники Навального приглашают казанцев выйти на флешмоб с фонариками. За сутки до этого свой флешмоб с фонарями провела "Молодая гвардия" Единой России в Казани - они выступили в поддержку Путина.