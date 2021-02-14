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Фото скриншот с видеозаписи

«Митинг обреченных»: в Казани у Кремля собирается согласованный митинг

14.02.2021, 12:11 1183 12 prokazan.ru
Активисты раздают листовки

Сегодня, 14 февраля, в Казани проходит согласованный митинг, который ранее заявлялся как митинг "против задержаний на митингах и репрессий". 

К полудню на месте начинают собираться люди, активисты раздают листовки с заголовками "Митинг обреченных" и "Красная позиция".

Также можно увидеть несколько граждан с плакатами, например, "Не становитесь предателями родины". Пока на митинге присутствует больше журналистов, чем участников, передают с места событий очевидцы. Видео с одним из граждан с плакатами опубликовало издание "Ветер" (фото и видео из телеграм-канала издания)

На улицах, прилегающих к Кремлю, еще за час до начала были замечены правоохранители. 

Также среди присутствующих можно увидеть казанцев, которые вышли на улицу в поддержку Алексея Навального, здесь же женщины выступают против насилия и угнетения, виден еще ряд разномастных плакатов. 

Напомним, сегодня вечером сторонники Навального приглашают казанцев выйти на флешмоб с фонариками. За сутки до этого свой флешмоб с фонарями провела "Молодая гвардия" Единой России в Казани - они выступили в поддержку Путина. 

Казань Митинги
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комментарии

Обыватель
1
14 февраля 2021
12:15
Ночью Хаматжон пёр меня в темном автобусе и уронил лубрикант. Я, чтобы его найти, посветил фонариком. Нашел, и у нас все получилось. Но то, что я светил фонариком, не значит, что я за Путина. Алешенька по прежнему мой кумир и сегодня я обязательно выйду с фонариком, если Хаматжон не разорвёт мне дупло. Он такой страстный!
Гараж
6
14 февраля 2021
12:19
Там можно и с девушкой познакомится.
Обыватель
0
14 февраля 2021
12:27
Только тупые гетеросексуалы знакомятся с девушками. Мы, прогрессивные молодые люди либеральных и свободных взглядов ходим на наши митинги чтобы ощутить все прелести тесной мужской дружбы!
В ответ на комментарий пользователя
Там можно и с девушкой познакомится.
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Ага
3
14 февраля 2021
12:33
Либеральный скот на это проплаченное мероприятие весь сброд собрали - либерастов, фашистов, бесноватых фемок, ЛГБТшников, малолетних дебилов и прочее отребье которому 250 рублей за участие заплатили. Надо затолкать всех участников этой клоунады по автобусам и отправить раствор мешать на стройке МСЗ, хоть какая-то польза от тунеядцев будет
Горожанин
2
14 февраля 2021
13:33
Политические педофилы привлекли в свои упырские замыслы ничего не мыслящих детей загнанных обманным путем под выстраданное горем и пытками название "Молодая Гвардия"
Горожанин
5
14 февраля 2021
13:40
Сегодня вечером во всех храмах республики зажжем свечи в поддержку навального
Обыватель
0
14 февраля 2021
15:26
Я люблю свечи себе в анал вставлять. Потом достаю и на полку складываю. Хочешь, я тебе их подарю, чтобы ты зажёг их?
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня вечером во всех храмах республики зажжем свечи в поддержку навального
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Горожанин
1
14 февраля 2021
17:49
У меня вопрос к "патриотам". Вот вы же популяризируете такие виды спорта, как футбол и хоккей? А кто из успешных футболистов и хоккеистов всю жизнь, до гробовой доски, футболил в одном клубе? Все бегают из клуба в клуб за более выгодными условиями для себя. Считается ли это предательством, в контексте популярных, поддерживаемых государством, видов спорта?
Горожанин
1
14 февраля 2021
18:01
В бытность, в районе столь любимого вами баумана, был некий ресторан, владельцы которого, кстати выходцы из другой страны, втирали своим работникам, местным жителям, что они (владельцы) благодетели, дают работу этим "бездарям", то есть не те приносят им прибыль своим трудом, а эти, видишь ли, работу им дают, с кутарошной оплатой. А если всё государство превратилось в такой ресторан, где тебе отведена определенная роль, выше которой ты никогда не прыгнешь, чтобы из себя не представлял, как бы сильно не работал, если ты не чей-то родственник?
Горожанин
2
14 февраля 2021
18:06
А что такое родина? Земля, которой у тебя нет, или которую могут отобрать в любой момент, друзья, большинство из которых давно уже там. Может твой эксплуататор - твоя родина? Что это слово подразумевает?
Горожанин
1
14 февраля 2021
19:56
Власти согласились на проведение митинга с одной целью, отвести в сторону происшествие с гибелью людей на Шамиевском предприятии, Минеханов уже дал команду заткнуться проверяющим
Горожанин
0
14 февраля 2021
21:13
Ага - чёрт!

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