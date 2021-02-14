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Фото progorod62.ru

Мужчина умер во время уборки снега и несколько часов лежал на дороге

14.02.2021, 09:39 901 3 prokazan.ru

В Рязани на тротуаре несколько часов лежал труп мужчины. Как пишет портал progorod62.ru, мужчина скончался неожиданно. 

Инцидент произошел 13 февраля, житель города умер во время уборки снега. Правоохранители считают, что смерть произошла по естественным причинам, признаков криминала нет. При этом тело мужчины пролежало на улице несколько часов прежде чем его заметили и убрали. Добавим, что в этот же день в Рязани около Дворца бракосочетаний умерла пенсионерка. Следователи также сообщают, что причины смерти естественные. 

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комментарии

Горожанин
0
14 февраля 2021
09:42
Надо тупого герцога почаще заставлять снег чистить. В лучшем случае всем повезет и он скопытится, в худшем хотя бы тротуары чистые будут.
Гараж
3
14 февраля 2021
09:52
На западе паяльными лампами,а воду высасывают.
В ответ на комментарий пользователя
Надо тупого герцога почаще заставлять снег чистить. В лучшем случае всем повезет и он скопытится, в худшем хотя бы тротуары чистые будут.
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Горожанин
1
14 февраля 2021
09:56
Он работал дворником или "доброволец" на уборку снега? А то по призыву жильцам самим убирать во дворах снег , могут и больные здоровьем люди выйти на помощь помахать лопатой , да с непривычки навредить организму, в последствии нагрузки .

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