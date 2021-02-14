В Рязани на тротуаре несколько часов лежал труп мужчины. Как пишет портал progorod62.ru, мужчина скончался неожиданно.

Инцидент произошел 13 февраля, житель города умер во время уборки снега. Правоохранители считают, что смерть произошла по естественным причинам, признаков криминала нет. При этом тело мужчины пролежало на улице несколько часов прежде чем его заметили и убрали. Добавим, что в этот же день в Рязани около Дворца бракосочетаний умерла пенсионерка. Следователи также сообщают, что причины смерти естественные.

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