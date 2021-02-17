Что такое Blended Learning Method и как это работает

Развитие технологий и повальная «гаджетизация» открыли новый способ получения знаний. Это онлайн-образование. Оно вовсе не означает, что студент брошен на произвол судьбы. Учащийся всегда может связаться с педагогом.

Идея Blended Learning Method в том, что слушатели получают знания не только из уст преподавателей, но и самостоятельно. Многие учебные заведения стали использовать специальное ПО, чтобы сделать уроки доступными для студентов из любых уголков мира. При таком формате в ход идет весь спектр учебных материалов: цифровые задания, мультимедиа, видеоконференции. К примеру, у школы WSE есть своя электронная платформа. Каждый студент заводит личный кабинет и получает неограниченный доступ к цифровым пособиям, рабочим тетрадям, познавательному сериалу в голливудском стиле, интерактивным упражнениям. Все, что нужно для обучения, – это гаджет с выходом в Интернет. Заниматься можно в удобное время и из любого города.

Главное преимущество смешанного метода обучения в том, что человек не зависит от других студентов. Он сам решает, какой материал ему изучать досконально, а какой нужно только повторить. В итоге развивается самодисциплина. На онлайн-платформе Wall Street English есть шкала мониторинга прогресса. Благодаря ей слушатели могут проверить, каких успехов они уже достигли и как прокачают свои навыки после прохождения каждого занятия. Кроме просмотра ситкома и выполнения интерактивов в школе есть дистанционные зачеты Encounters (для контроля знаний), факультативы Social clubs (для снятия языкового барьера, тренировки беглости речи) и Complementary classes (для отработки грамматики при помощи игр, викторин). Проводят онлайн-занятия преподаватели из США, Новой Зеландии, Великобритании и Австралии.

Эффективность Blended Learning Method достигается за счет того, что человек не пассивно получает новую информацию от учителя, а добывает ее сам, анализирует материал, делает выводы. При таком подходе у студента появляется мотивация, а учеба приобретает личный смысл.

Смешанная методика учитывает, что все люди разные. Кому-то достаточно быстро пробежаться глазами по теории, чтобы все запомнить. А кому-то нужно несколько раз прочитать материал, чтобы его освоить. При традиционной форме обучения педагог рассказывает новую тему, а потом переходит к практике. Индивидуальные особенности восприятия каждого учащегося не учитываются. При Blended Learning Method такой проблемы не возникает, поскольку слушатели сами выбирают комфортный для себя ритм. В Wall Street English студенты могут в любой момент индивидуально проконсультироваться с преподавателем. Они также сами решают, какая языковая практика им нужна. Если задача – поставить британское произношение, то для этого на электронной платформе школы имеется сервис Advanced Speech Recognition. Он анализирует речь и выдает советы по устранению русского акцента. Если цель – научиться правильно писать по-английски, то поможет онлайн-сообщество, где студенты общаются со слушателями курсов из других стран.

Blended Learning Method позволяет подстраивать учебный материал под каждого студента. Виртуальное обучение превращается в захватывающее путешествие с просмотром англоязычного контента и прохождением увлекательных интерактивов. А еще педагоги-носители языка находятся на расстоянии одного клика. К ним всегда можно обратиться за помощью. В результате все сложные моменты сразу же разбираются на практике, а язык усваивается на подсознательном уровне.