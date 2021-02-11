В одном из торгово-развлекательных центров Казани посетителям будут предлагать прививки от коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков.

По его словам, открытие мобильного пункта вакцинации готовится уже несколько недель, и максимальное внимание обращают на правила хранения вакцины и соблюдение всех норм. Для него было закуплено специальное оборудование.

"Поверьте, что мы очень щепетильны в (вопросе - прим. ред.) безопасности данной вакцины - это наше строжайшее было условие. Если есть хоть один из рисков несоблюдения каких-либо норм, мы откажемся от такой возможности. Мы действительно вышли на уже финальный этап. <...> Как только мы откроемся, я сделаю специальное сообщение", - сообщил Жаворонков.

В каком именно ТЦ горожан начнут прививать от ковида, пока не сообщается, но в будущем, если опыт Казани будет успешным, его могут распространить и на другие города Татарстана.

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