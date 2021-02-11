Следом за Удмуртией второй регион России отменил обязательное ношение масок, им стала Чечня. О таком решении в своем Телеграм-канале рассказал глава республики Рамзан Кадыров 10 февраля.

"К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом. Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", - добавил он.

При этом Кадыров подчеркнул, что ношение масок по-прежнему рекомендуется тем, кто находится в группе риска, еще не болел ковидом или только что от него вакцинировался.

Напомним, накануне об отмене масочного режима и снятии ряда коронавирусных ограничений объявили соседи Татарстана - Удмуртия. Глава региона Александр Бречалов уже со вчерашнего дня разрешил общепиту и досуговым заведениям работать в обычном режиме, спортивным объектам принимать зрителей с условием 50% наполняемости зала, а с 12 февраля все жители Удмуртии смогут снять маски.

На такое решение уже отреагировали власти Татарстана: Рустам Минниханов и Роспотребнадзор республики единодушно выразили мнение, что в РТ отменять ограничения пока нельзя, а решение Бречалова назвали неправильным.

Добавим, что по данным портала стопкоронавирус.рф в предыдущие сутки в Удмуртии было зарегистрировано 96 новых случаев коронавируса при общем числе заболевших 26,5 тысяч и 2770 активных случаях, в Чечне на 10 февраля был зарегистрирован 21 новый заболевший, чуть более 11 тысяч случаев с начала пандемии и 701 активный случай, в Татарстане - 79 новых заболевших, более 16, 8 тысяч с начала пандемии и 3159 активных случаев.