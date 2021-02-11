В Казани курьерам готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц: такой вывод следует из исследования портала Superjob на основе вакансий, опубликованных на их сайте. Сообщается, что заработную плату в размере до 110 тысяч рублей в месяц готовы предоставлять курьеру на личном автомобиле. При этом стаж вождения значения не имеет. Курьеру на самокате или велосипеде в Казани готовы платить до 70 тысяч рублей в месяц.

В Москве и Петербурге максимальная сумма, на которую могут рассчитывать курьеры, меньше: 100 тысяч и 95 тысяч рублей соответственно. Кроме Казани, максимальную зарплату в размере 110 тысяч рублей курьерам готовы предоставить в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Уфе и Челябинске.

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