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Фото progorod76.ru

Женщину в магазине травмировали полицейские после ее отказа надеть маску

08.02.2021, 19:41 260 3 prokazan.ru

Конфликт между покупательницей и правоохранителями произошел в одном из супермаркетов Ярославля. Женщина отказалась надевать маску, а полицейские травмировали ей руку и угрожали арестом. Историю опубликовал портал progorod76.ru.

В торговую точку нагрянул рейд - полиция искала "безмасочников". В это время покупательница стояла на кассе, по ее словам, маску она не надела из-за сыпи, возникающей на лице от контакта со средством индивидуальной защиты, однако в сумке маска у нее была. Когда правоохранители спросили, почему она нарушает масочный режим, она попросила ознакомить ее с документом, который обязывает носить средства защиты. На это полицейские ответили что женщина нарушает коронавирусные ограничения и предложили поехать в отдел для оформления протокола. 

"Я им говорю — это административное нарушение, оформите меня прям здесь, - рассказывает женщина. - В ответ получила категорический отказ. Прямо при всех у меня потребовали предъявить документы. При посторонних я открывать паспорт не стала. И тут началось… Я попросила полицейских зачитать мои права и объяснить, на каком основании меня задерживают. Объяснять ничего не стали, сказали, что если я не подчинюсь, ко мне применят физическую силу", - цитирует портал жительницу Ярославля.

Тогда женщина начала звонить в полицию, после чего наряд схватил ее за руку, и, по словам женщины, "заломили кисть, вывернули ее, больно сдавили мышцу на руке". Она начала кричать и вырываться, после этого ее повели в автозак и повезли в отдел.

"Взяли показания, я подписала кучу бумаг. Потом меня провели мимо вонючей камеры, сказали, что это моё место будет на двое суток до суда. Завели в кабинет. Мужчина, который представился Владимиром, откатал мои пальцы, снял отпечатки с сапог, сделал копию моего паспорта, сфотографировал меня. Далее он предложил мне взять ватную палочку из открытой упаковки, сказал, что надо провести ею во рту и упаковать в конверт", - рассказала женщина, добавив, что отказалась из страха чем-либо заразиться. 

В итоге на задержанную составили два протокола, этот факт подтвердили в местном УМВД, а она, в свою очередь, отправилась к медикам засвидетельствовать травму, а затем - в суд. Заседание по данному делу пока не состоялось. 

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комментарии

Гараж
1
08 февраля 2021
20:06
Соломенную шляпку не одела и полицейский томно так вздыхал.
Вот повод, ну а он от счастья ее почти поцеловал.
Вы виноваты предо мною,как вы обидели меня.
Теперь любить вас буду вволю, без вас я не могу и дня. Соломенная шляпка вековая, людьми как пух на отмели играя. Историей ты правишь как король. Играя в этом трепетном процессе весьма существенную роль.
Горожанин
0
08 февраля 2021
20:14
Сейчас видимо магнитное поле земли так расположено , что "тихо шифером шурша , крыша едет не спеша".
Гараж
0
08 февраля 2021
20:18
То соломенная шляпка,едет с крыши не спеша.
В ответ на комментарий пользователя
Сейчас видимо магнитное поле земли так расположено , что "тихо шифером шурша , крыша едет не спеша".
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