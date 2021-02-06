Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков требует от прокурора Татарстана Илдуса Нафикова наказать силовиков, которые на митинге в Казани 31 января заставили сидеть в снегу задержанных. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Недопустимо, чтобы сотрудники правоохранительных органов унижали человеческое достоинство граждан или угрожали их жизни и здоровью. Такие действия со стороны силовиков нарушают Конституцию России», - отметил Рыбаков.

Также партия требует освободить необоснованно задержанных жителей города и прекратить их преследование. Напомним, что 31 января у Академии наук Татарстана силовики применили грубую силу к группе протестующих, посадили их в снег, а также допускали оскорбления в адрес граждан и срывали защитные маски.

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