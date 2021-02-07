Плата за тепло в январе для татарстанцев вырастет на 8%. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной теме оплаты коммунальных услуг.

«Для анализа взяли 40 домов. В январе были холода, около недели. В январских квитанциях, которые население получит в конце месяца, ожидается рост примерно на 8% по отношению к прошлому месяцу», - отметил замдиректора по биллингу и реализации электрической энергии физическим лицам АО «Татэнергосбыт» Роберт Хабибуллин.

По словам замдиректора компании Олега Зверева Гидрометцентр передает данные о температуре воздуха на период с 23 числа прошлого месяца по 23 число текущего месяца.

«Да, температура есть температура — стало холоднее — больше заходит тепла в дом. Но в расчетах за поставленное тепло температура наружного воздуха не фигурирует», - отметил спикер.

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