В Татарстане снова меняется погода – на смену лужам и дождю придет метель, ветер, а после мороз. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра региона.

«С 18:00 6 февраля до 18:00 7 февраля в Татарстане ожидается метель, сильный ветер порывами 15-17 м/с, ночью и утром туман», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс погода» утром 7 февраля столбик термометра покажет −20…−18 градусов, днем -18 градусов, ночью −22…−21 градус, весь день небольшой снег.

С понедельника, 8 февраля, температура начнет понижаться, и всю неделю будет держаться на уровне -20 градусов, ночью при прояснениях возможно -27 градусов.

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