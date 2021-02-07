В соцсетях пользователи выкладывают фотографии дорог в Казани, где валяются номера машин. Кто-то прозвал эту картину «Кладбище номерных знаков».

«Автомобилисты потеряли номера в лужах на Аметьевской магистрали, в районе подъема к улице Гвардейской», - пишет автор поста.

5 февраля на указанном месте было практически море, воды было по самый капот. Кто-то проезжал, кто-то не осмеливался и объезжал лужу. Хотя похожая ситуация была во всем городе, как объяснили в мэрии Казани, ливневки не работали из-за наледи.

«Как нужно использовать машину, чтобы знак отвалился?»

«Могу забрать если не кому не нужны»

«Набор блатных номеров»

«Номера на клей садят?»

«Может быть это Номера владельцев на магнитных рамках?)»

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