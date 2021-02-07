В соцсетях пользователи выкладывают фотографии дорог в Казани, где валяются номера машин. Кто-то прозвал эту картину «Кладбище номерных знаков».
«Автомобилисты потеряли номера в лужах на Аметьевской магистрали, в районе подъема к улице Гвардейской», - пишет автор поста.
5 февраля на указанном месте было практически море, воды было по самый капот. Кто-то проезжал, кто-то не осмеливался и объезжал лужу. Хотя похожая ситуация была во всем городе, как объяснили в мэрии Казани, ливневки не работали из-за наледи.
«Как нужно использовать машину, чтобы знак отвалился?»
«Могу забрать если не кому не нужны»
«Набор блатных номеров»
«Номера на клей садят?»
«Может быть это Номера владельцев на магнитных рамках?)»
К другим новостям:
- Если вы куда-нибудь собирались утром, то будьте осторожны. Синоптики предупреждают о метели, сильном ветре и понижении температуры в Татарстане.
- Нашли уже мертвым: семья с ребенком приехала к родственнику праздновать день рождения. Праздник обернулся трагедией - двухлетний малыш утонул.
комментарии