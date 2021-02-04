Накануне ночью в Советском районе Казани сгорела автомойка, сообщают в МЧС Татарстана.

Сообщение о возгорании поступило в 23:39 с объекта, расположенного по адресу улица Закиева, 12а-2. Вспыхнуло техническое помещение бесконтактной круглосуточной мойки автомобилей. Спустя 6 минут на место прибыли пожарные, их встретил сотрудник, который рассказал: горит помещение, в котором находятся оборудование и насосы, людей внутри нет. Огнеборцы начали тушение и вскрытие помещения с внутренней стороны, в 23:52 открытое горение удалось ликвидировать.

Предварительной причиной происшествия в МЧС называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Читайте также:

42 человека с арматурой и револьвером: в Казани предотвратили массовую драку