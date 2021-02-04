Жительницу Казани Альбину Кузнецову арестовали на 10 суток за призывы посещать несанкционированную акцию в поддержку политика Алексея Навального 31 января, передает телеграм-канал "Республикасы". Сообщается, что девушка до этого вела трансляцию с митинга 23 января в Казани, которую посмотрели около 20 тысяч человек, Кузнецову тогда оштрафовали на 10 тысяч рублей по административной статье за нарушение участником публичного мероприятия правил митинга. При этом не сообщается, в чем конкретно выражались призывы посещать протесты.

" Именно за это ей мстят власти РТ", - считают авторы телеграм-канала.

Напомним, недавно сообщалось, что на прошедших протестах сторонников Алексея Навального принял участие сын депутата Госсовета.

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