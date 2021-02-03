В одном из сел Ярославля на вечеринке по поводу дня рождения загадочной смертью умерли двое мужчин. Об этом рассказывает портал progorod76.ru.

Компания друзей сняла для празднования коттедж, после застолья все разошлись по комнатам, а двое гостей остались. Утром их хватились, а мужчины лежали мертвые в разных комнатах на разных этажах дома. На место вызвали полицию, прибыли следователи, которые изучили обстановку и не нашли следов насильственной смерти.

Правоохранители подозревают отравление, но, как уверяют очевидцы, некачественного алкоголя на столе не было, следов от уколов на телах также не обнаружено. К тому же погибших характеризуют с положительной стороны: один из них занимал высокую должность в сфере рекламного бизнеса, у него осталась супруга и ребенок. Причину внезапной смерти установят эксперты.

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