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Заглавное фото и фото в статье - Артем Мохов

Лица протеста: фоторепортаж с митинга в поддержку Навального в Казани

02.02.2021, 00:01 5 0 prokazan.ru
Детали происходящего в объективе фотографа

Накануне в Казани прошел второй за 2021 год митинг в поддержку Алексея Навального. Людей на нем было меньше, чем неделю назад, однако примечательных событий - не меньше. На несанкционированной акции побывал фотограф из Казани Артем Мохов, который предоставил изданию ProKazan.ru снимки с прошедшего мероприятия. 

митинг казань театр камала

Немноголюдное начало митинга: на месте сбора  - журналисты, силовики и их "группа поддержки": люди с плакатами, призывающими наказывать протестующих. 

митинг в казани 31 января полиция

Первыми участниками стали пенсионеры, которые пытались "вразумить" правоохранителей.

"Граждане бандиты! Не бейте людей! Бейте нас — пенсионеров! Это мы виноваты — мы допустили бандитов к власти! Не бейте молодежь!", - кричали бабушки.

митинг в казани 31 января пенсионерка

женщина кричит на полицию митинг казань

В начале митинга на одного протестующего приходилось с десяток журналистов. Особенно много их было вокруг силовиков, когда начались первые задержания. 

журналисты на митинге казань

задержания на митинге в казани

 

митинг казань 31 января

Задержания на митинге начались у театра Камала, продолжились на Булаке. На лицах людей, которых под руки ведут правоохранители, страха или паники нет. 

митинг в казани задержания

На лицах самих правоохранителей, кажется, можно прочесть усталость. Несмотря на то, что все происходит на улице, обе стороны носят маски. Коронавирус никто не отменял. 

 митинг казань 31 января

омон митинги в казани

Даже после "догонялок" и массового задержания сложно сказать, что участники митинга напуганы. Кажется, в толпе даже улыбаются - видимо, знали, на что шли. 

омон гоняется за людьми казань

массовое задержание на митинге в казани

митинг казань 31 января

Над всем происходящим "парила" символика России и наблюдал, находясь в вечных оковах, Муса Джалиль.

митинг у кремля в казани

Отряды ОМОНа и полиции, "скручивающие" людей, видимо, уже не удивляли проходящих мимо казанцев - это все в столице Татарстана видели неделю назад. Новых митингов в Казани пока не анонсировали. 

митинг казань

По официальным данным в Татарстане в митинге приняли участие более 600 человек, как уверяют в МВД РТ, из них 419 были задержаны. Все материалы, фото и видео прошедших митингов в Казани можно найти здесь.

Политика Казань Общество Правоохранители Пенсионеры Митинги
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