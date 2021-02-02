Накануне в Казани прошел второй за 2021 год митинг в поддержку Алексея Навального. Людей на нем было меньше, чем неделю назад, однако примечательных событий - не меньше. На несанкционированной акции побывал фотограф из Казани Артем Мохов, который предоставил изданию ProKazan.ru снимки с прошедшего мероприятия.

Немноголюдное начало митинга: на месте сбора - журналисты, силовики и их "группа поддержки": люди с плакатами, призывающими наказывать протестующих.

Первыми участниками стали пенсионеры, которые пытались "вразумить" правоохранителей.

"Граждане бандиты! Не бейте людей! Бейте нас — пенсионеров! Это мы виноваты — мы допустили бандитов к власти! Не бейте молодежь!", - кричали бабушки.

В начале митинга на одного протестующего приходилось с десяток журналистов. Особенно много их было вокруг силовиков, когда начались первые задержания.

Задержания на митинге начались у театра Камала, продолжились на Булаке. На лицах людей, которых под руки ведут правоохранители, страха или паники нет.

На лицах самих правоохранителей, кажется, можно прочесть усталость. Несмотря на то, что все происходит на улице, обе стороны носят маски. Коронавирус никто не отменял.

Даже после "догонялок" и массового задержания сложно сказать, что участники митинга напуганы. Кажется, в толпе даже улыбаются - видимо, знали, на что шли.

Над всем происходящим "парила" символика России и наблюдал, находясь в вечных оковах, Муса Джалиль.

Отряды ОМОНа и полиции, "скручивающие" людей, видимо, уже не удивляли проходящих мимо казанцев - это все в столице Татарстана видели неделю назад. Новых митингов в Казани пока не анонсировали.

По официальным данным в Татарстане в митинге приняли участие более 600 человек, как уверяют в МВД РТ, из них 419 были задержаны. Все материалы, фото и видео прошедших митингов в Казани можно найти здесь.