В воскресенье, 31 января, в Казани прошел второй митинг в поддержку Алексея Навального. Участников было меньше, чем неделю назад, правоохранителей, кажется, больше, однако без происшествий не обошлось.
В соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина разбивает молотком стеклянное ограждение около озера Кабан.
На кадрах видно, что стекло поддается не с первого раза, однако вандал методично долбит по нему молотком. Пользователи соцсетей предположили, что это могла быть провокация.
"Явно провокация. Протестующие совсем в другой стороне"
"Провокация"
"На каждой остановке каждую ночь выходных такая провокация"
"Его найдут. Там камеры везде", - пишут казанцы в соцсетях.
Напомним, что на сегодняшнем митинге уже прошли массовые задержания участников, а вместо автозака в этот раз использовали общественный транспорт.
Все материалы о митинге в Казани можно найти здесь.
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