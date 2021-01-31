В воскресенье, 31 января, в Казани прошел второй митинг в поддержку Алексея Навального. Участников было меньше, чем неделю назад, правоохранителей, кажется, больше, однако без происшествий не обошлось.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный мужчина разбивает молотком стеклянное ограждение около озера Кабан.

На кадрах видно, что стекло поддается не с первого раза, однако вандал методично долбит по нему молотком. Пользователи соцсетей предположили, что это могла быть провокация.

"Явно провокация. Протестующие совсем в другой стороне"

"Провокация"

"На каждой остановке каждую ночь выходных такая провокация"

"Его найдут. Там камеры везде", - пишут казанцы в соцсетях.

Напомним, что на сегодняшнем митинге уже прошли массовые задержания участников, а вместо автозака в этот раз использовали общественный транспорт.

Все материалы о митинге в Казани можно найти здесь.