Митинг в поддержку Навального, который сегодня проходит в Казани, оттеснили от театра Камала. На 13 часов там уже пусто, передает с места событий корреспондент ProKazan.ru.

Известно, что колонна митингующих сейчас движется к кремлю, они идут вдоль Булака. На месте работают правоохранительные органы, уже были задержаны несколько человек. По предварительным оценкам, в это воскресенье мероприятие менее массовое, чем 23 января. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах России.

На месте событий по-прежнему находится корреспондент ProKazan.ru, мы продолжаем следить за митингом. Все материалы о митинге можно прочитать здесь.

UPD: на Булаке правоохранители временно заблокировали пешеходное движение, не пропуская митингующих к Кремлю. Как сообщает корреспондент с места событий, колонну все-таки пропустили, движение продолжается.