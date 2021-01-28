Наверх

Новости Казани и РТ

07:43, сегодня
Суд в Казани заступился за мужчину на электросамокате, которого подозревали в пьяной езде
11:15, сегодня
Генпрокуратура предупредила предпринимателей Татарстана о недопустимости повышения цен на товары
11:06, сегодня
ВТБ удвоил выдачи льготных кредитов по «Программе 1764»
12:31, 25.01.2021
Если вы – «трудный» клиент. Где оформить займ под залог авто без ПТС и регистрации в ГИБДД
10:53, сегодня
На заводе «Татэлектромаш» в Челнах после пожара нашли множество нарушений
10:50, сегодня
«Ему нужна медпомощь!»: в Казани уже неделю разыскивают 65-летнего мужчину
10:25, сегодня
Будет отрабатывать: в Казани осудили мужчину, который дважды попался пьяным за рулем
09:57, сегодня
Россия для нейтральных: граждан ждут новые запреты при получении паспорта
09:35, сегодня
Лишенный прав пьяный челнинец на «Форде» устроил аварию у промзоны
09:05, сегодня
Банк «Открытие»: 61% жителей ПФО довольны жизнью в своем округе
08:58, сегодня
В Госдуме предложили российским синхронисткам выступать под татарскую музыку
06:45, сегодня
«Извинились»: полиция поговорила с журналистами, которые были задержаны на митинге в Казани
06:15, сегодня
Туман и сильная гололедица: жителей Татарстана предупреждают об ухудшении погоды
05:15, сегодня
На нескольких центральных улицах Казани ограничили движение почти на полгода
01:15, сегодня
«Никого не волнует, все хотят уехать!»: казанцы жалуются на переполненные трамваи
00:15, сегодня
Министр по делам молодежи Татарстана анонсировал встречу с подростками, которые были на митинге
22:28, 27.01.2021
Юного футболиста ФК «Иртыш» зарезал неизвестный около пивного магазина
20:23, 27.01.2021
Подросток упал с моста и разбился на глазах у водителей в Нижнем Новгороде
20:14, 27.01.2021
Сразу пять случаев смерти от коронавируса подтверждено в Татарстане
19:42, 27.01.2021
Рабочего в Казани убило упавшей с крыши глыбой льда
19:15, 27.01.2021
Ряд домов в Казани останется ночью без отопления и горячей воды
19:02, 27.01.2021
«Это недоразумение!»: мать отозвала заявление, где обвинила воспитателя школы Казани в избиении сына
17:56, 27.01.2021
Водителя БМВ в Казани после ДТП едва не проткнул забор
17:22, 27.01.2021
Билайн и «Гараж» представляют онлайн-платформу по сбору и анализу инклюзивных практик Музей ощущений
16:37, 27.01.2021
Задержанную на митинге в Казани девушку полицейские заставили раздеться до трусов
16:10, 27.01.2021
«Эта битва была легендарной»: в Казани столкнулись автобус и трамвай
15:34, 27.01.2021
Умер известный челнинский врач-анастезиолог Артем Курбатов. Ему было 35 лет
15:29, 27.01.2021
Госавтоиспекция в Казани проведет очередной рейд: внимание направят на детей
15:24, 27.01.2021
Банк «Открытие» обновил мобильный банк для предпринимателей
13:51, 27.01.2021
Павел Майков: «Я люблю отдыхать с семьей»
13:46, 27.01.2021
От коронавируса умер президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана
13:00, 27.01.2021
Водителя автобуса, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Казани, будут судить
12:21, 27.01.2021
Челнинца, который бросил ребенка на асфальт из-за задетого веткой окна, не отправят тюрьму
12:10, 27.01.2021
Оперштаб Татарстана раскрыл данные по заболевшим коронавирус в районах
11:48, 27.01.2021
Ночью во дворе по улице Декабристов в Казани сгорела БМВ
11:31, 27.01.2021
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда барам и ресторанам разрешат работать ночью
11:12, 27.01.2021
Иммунолог рассказал о серьезной ошибке перенесших коронавирус
10:49, 27.01.2021
Минздрав Татарстана объяснил, по какой причине количество смертей на сайте стопкоронавирус меньше
10:37, 27.01.2021
Каждое второе обращение в ВТБ Онлайн обрабатывает робот
10:12, 27.01.2021
Машина всмятку: в Челнах «Volkswagen» после столкновения с автомобилем влетел в ограждение
09:26, 27.01.2021
Появились подробности ДТП с участием такси на улице Адоратского в Казани
09:12, 27.01.2021
Молодые люди перед новым годом приобрели сотни тысяч смартфонов
08:41, 27.01.2021
Сразу на двух участках в Казани ограничили движение до октября 2021 года
08:11, 27.01.2021
«Яжматери собрались!»: казанцы в соцсетях обсуждают нечищеные детские площадки
07:50, 27.01.2021
«Зачинщики митинга – кукловоды!»: детский омбудсмен в Татарстане высказалась о шествии 23 января
06:15, 27.01.2021
«Тонкий намек»: в Казани на Баумана снова «заваливается» новогодняя иллюминация
05:15, 27.01.2021
Неравнодушные люди «подобрали» на теплотрассе женщину и помогают ей вернуться к нормальной жизни
01:00, 27.01.2021
Очередное ДТП с участием такси произошло в Казани, пострадал водитель
00:00, 27.01.2021
Зебры и кони могут исчезнуть с улицы Баумана
21:04, 26.01.2021
Для уличных музыкантов в Казани введут ряд запретов
20:01, 26.01.2021
«Это космический корабль»: новый травмпункт открылся в Казани
19:01, 26.01.2021
На улице Павших борцов нашли выброшенный на помойку герб России
18:18, 26.01.2021
Восьмилетняя девочка погибла из-за обрушившегося сугроба
18:03, 26.01.2021
Маньяку из Казани, который несколько лет душил пенсионерок, продлили срок ареста
17:54, 26.01.2021
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 27 января
17:25, 26.01.2021
Женщина из Челнов выиграла суд против хозяйки собаки, которая загрызла ее питомца
17:20, 26.01.2021
Еще двое мужчин и две женщины скончались от коронавируса в Татарстане
16:58, 26.01.2021
«Была в розыске с прошлого года»: жители Татарстана помогли бабушке-попрошайке найти родственников
16:11, 26.01.2021
Абоненты Tele2 стали слушать музыку в 1,5 раза больше
16:08, 26.01.2021
Челнинец оказался на скамье подсудимых из-за кражи четырех пачек кофе
15:39, 26.01.2021
«Сын звонил в слезах»: мама ученика пожаловалась на жестокое обращение воспитателя в школе Казани
15:09, 26.01.2021
Подозреваемого в убийстве девушки и ее семьи из Казани заключили под стражу
14:21, 26.01.2021
В Минздраве рассказали, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом
14:12, 26.01.2021
Именно Валерий Стаферов посоветовал Александру Кокорину попробовать себя в «Фиорентине»
14:12, 26.01.2021
Пьяная жительница Удмуртии устроила дебош в самолете «Стамбул – Казань»
13:34, 26.01.2021
Еще на одном перекрестке в Казани запретили поворот налево
13:14, 26.01.2021
В Челнах будут судить мужчину, который из-за 100 тысяч рублей напал на мать с элетрошокером
12:44, 26.01.2021
«А что снег только в центре чистят?»: казанцы массово жалуются на заснеженные дворы
12:25, 26.01.2021
Полицейские в Челнах задержали школьников, которые сломали остановку и попали на видео
12:21, 26.01.2021
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идей
12:04, 26.01.2021
Ночью в селе Татарстана подожгли детский сад
11:37, 26.01.2021
Более 20 человек в больнице: оперштаб Татарстана раскрыл, статистику заболевших ковидом за сутки
11:34, 26.01.2021
В Челнах бедствующей матери 10 детей подарили две квартиры, в этом помогли следователи
11:15, 26.01.2021
«Очередной трамвай сошел с гравитационных рельсов»: в сети появилось видео о Казани через 56 лет
10:33, 26.01.2021
В голове была коса: в РКБ Татарстана рассказали необычную историю спасения пациента
09:56, 26.01.2021
В Челнах водитель «шестерки» не пропустил пешехода и сбил подростка
17:54, 25.01.2021
Из-за интимных фото бывшей жены житель Татарстана отправится в колонию
14:26, 25.01.2021
На двух предприятиях в Челнах нашли нарушения антиковидного режима
11:39, 25.01.2021
Четырех участников митинга в поддержку Навального и его организатора оштрафовали в Челнах
10:18, 25.01.2021
«В криминальную сводку на коньках»: блогер из Челнов залил каток на 24-м этаже дома
20:09, 24.01.2021
Женщина шесть лет назад уехала на работу в Челны и пропала, ее ищут
13:19, 24.01.2021
В аварии на трассе в Татарстане погиб четырехмесячный младенец
18:41, 23.01.2021
37 человек были задержаны в Набережных Челнах во время митинга в поддержку Алексея Навального
09:07, 23.01.2021
В Набережных Челнах нашли пропавшую 9-летнюю девочку
16:37, 22.01.2021
Появились подробности гибели двух рабочих при взрыве нефтяного предприятия в Татарстане
15:39, 22.01.2021
Доцента челнинского филиала КФУ осудили за получение взяток от студентов
13:42, 22.01.2021
В Челнах женщина трое суток прожила с трупом соседки по малосемейке
Иллюстративное фото ProKazan

Генпрокуратура предупредила предпринимателей Татарстана о недопустимости повышения цен на товары

28.01.2021, 11:15 15 0 prokazan.ru

Генеральная прокуратура Россия предостерегла татарстанских торговцев от необоснованного повышения цен на продукты. Надзорное ведомство совместно с ФАС, Минпромторгом России, Минсельхозом России, Минэкономразвития России провело проверку ситуации на внутреннем продовольственном рынке. В частности, проверили цены на сахар и подсолнечное масло. 

В ряде регионов нашли нарушения. Так, в Вологодской области цены за килограмм сахара завышены более чем на 20 рублей.

"Для предупреждения попыток необоснованного увеличения цен на продукты питания прокурорами объявлены предостережения хозяйствующим субъектам в республиках Татарстан и Хакасия, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Томской, Тульской областях и других регионах", - сообщает Генеральная прокуратуры в своем телеграм-канале. 

Напомним, что недавно в МВД утвердили новые правила получения паспортов: так, граждан попросили фотографироваться на документ "с нейтральным лицом". 

подписывайся на наши соц.сети

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:38, 25.01.2021
Мужчина насмерть замерз в лесу из-за того, что полиция мешала волонтеру вести поиски
18:58, 24.01.2021
Женщина в Башкирии погибла, спускаясь по самодельной канатной дороге
14:46, 22.01.2021
«Хочу здесь и сейчас»: топ самых выгодных кредитных карт, которые доступны казанцам
11:21, 22.01.2021
Работа в Казани: холдинг RNTI в поиске менеджера по продажам, возможна удаленная работа