Генеральная прокуратура Россия предостерегла татарстанских торговцев от необоснованного повышения цен на продукты. Надзорное ведомство совместно с ФАС, Минпромторгом России, Минсельхозом России, Минэкономразвития России провело проверку ситуации на внутреннем продовольственном рынке. В частности, проверили цены на сахар и подсолнечное масло.

В ряде регионов нашли нарушения. Так, в Вологодской области цены за килограмм сахара завышены более чем на 20 рублей.

"Для предупреждения попыток необоснованного увеличения цен на продукты питания прокурорами объявлены предостережения хозяйствующим субъектам в республиках Татарстан и Хакасия, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Томской, Тульской областях и других регионах", - сообщает Генеральная прокуратуры в своем телеграм-канале.

Напомним, что недавно в МВД утвердили новые правила получения паспортов: так, граждан попросили фотографироваться на документ "с нейтральным лицом".