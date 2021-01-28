В России теперь нельзя будет нельзя обрабатывать фото на паспорт: об этом говорит новый регламент по выдаче и замене паспортов.

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого», - говорится в регламенте.

Также на фотографии на паспорт нельзя будет использовать линзы, меняющие цвет глаз. При этом очки на фотографии допустимы, если оправа не закрывает глаза. Также правоохранители просят граждан фотографироваться на паспорт "с нейтральным выражением лица".

Напомним, что недавно редакция ProKazan рассказала, какие законы вступают в силу с января 2021 года.