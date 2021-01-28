Банк «Открытие»: 61% жителей ПФО довольны жизнью в своем округе

Более двух третей опрошенных жителей Приволжского федерального округа в целом довольны жизнью в регионе. При этом около половины жителей округа не планируют переезд, но 14% готовы уехать жить за границу. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

61% жителей ПФО довольны или скорее довольны жизнью в своем округе. Недовольны или скорее недовольны жизнью в округе 28% респондентов.

Больше всего жителям ПФО нравится в своем округе климат (этот фактор выделили 59% опрошенных), безопасность (49%), качество образования (47%), дорожная и транспортная инфраструктура (44%), инфраструктура и возможности для отдыха и развлечений (42%), по 34% отметили возможности для саморазвития и доступность и качество жилья, по 32% опрошенных отметили качество социальных услуг и экологическую обстановку. При этом только 12% выделили среди устраивающих их в своих населенных пунктах факторов достойную зарплату, 21% - возможность трудоустройства.

Приволжане отмечают улучшение в своих регионах за последние три года инфраструктуры отдыха и развлечений (51%), а также дорожной и транспортной инфраструктуры (33%), по 23% безопасность и доступность и качество жилья. При этом 59% жителей округа указывают на ухудшение ситуации с зарплатами, 58% почувствовали на себе ухудшение экономической ситуации в своем регионе за последние три года. Респонденты указывают также на снижение возможности трудоустройства (54%), падение доступности и качества медицины (43%), а также доступности и качества жилья (36%).

42% жителей округа не планируют переезд. 14% респондентов считают, что если куда-то переезжать - то за границу. Еще 15% жителей ПФО мечтают перебраться жить туда, где теплее.

12% опрошенных жителей округа мечтают переехать в Москву и Санкт-Петербург, 6% - просто в более крупный город и еще 5% готовы переехать куда угодно ради работы.

* Опрос проводился 18-25 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.

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