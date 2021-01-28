Дамир Фаттахов, министр по делам молодежи Татарстана анонсировал встречу с подростками, которые вышли на митинг в поддержку Алексея Навального. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграм».

«Встреча нужна, мы за конструктивный подход. На несанкционированный митинг 23.01 вышло много подростков и молодежи, и это мало кого может оставить равнодушным. Мне важно самому открыто обсудить случившееся с его участниками. Дать возможность высказаться. Встреча пройдет на днях», - написал министр.

Также он отметил, что министерство в целом не поддерживает несанкционированные митинги и им важно найти легитимную форму для диалога по любым волнующим вопросам.

Напомним, в Казани прошли протесты сторонников Алексея Навального. Корреспондент ProKazan.ru следил за событиями из автозака и с городских улиц. Крупнейший митинг от начала и до конца.

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