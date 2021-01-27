Павел Майков: «Я люблю отдыхать с семьей»

1 февраля в эфире телеканала ТНТ состоится премьера нового комедийного сериала «Отпуск» - о том, как под крышей одного дома будут уживаться две совершенно разных семьи с полярными менталитетами — северным и южным. Одну из главных ролей в сериале исполнил актер Павел Майков. В интервью Павел рассказал о съемках сериала в солнечном Геленджике, о собственных отпускных предпочтениях, а также о местах, связанных с абсолютном счастьем.

- Павел расскажите вначале немного о сериале «Отпуск»?

- Съемки проходили в Геленджике. Это семейный ситком абсолютно для всех возрастов. Действие происходит на юге, куда мой герой Сева вместе с женой и детьми приезжает из Северодвинска в гости в Геленджик к родственникам, кардинально отличающимися и ментальностью, и культурой, и темпераментом, и поведением.

- Есть сцены и на пляже, и в городе, и на набережной. Как реагировали местные?

- Да сейчас уже не так реагируют, как раньше...Кино и кино. Достают телефоны, снимают. Это ж не советское время. Мало кого можно удивить съемкой. Кто-то подходил фотографироваться, конечно.

- Спокойно относитесь к таким моментам?

- Зависит от человека. Одно дело, если человек подходит спокойно и делает это ненавязчиво, а есть люди, которые хамят. Другое дело.

- Отдых в России вас привлекает?

- Не сказал бы. Когда я был маленьким, отдыхал на Украине — там у меня дача. Сейчас не могу попасть туда по понятным причинам. А так...никогда не ездил по традиционным здравницам. Крым? Все в плохом состоянии. Вроде бы должны заниматься, но ничего не изменилось — все разбито, уничтожено, стоят советские гостиницы. Нечто похожее порой встречается и в Геленджике, где мы снимали «Отпуск». Повторюсь, невероятно красивом городе. Однако я не могу себе представить, чтобы в подобных живописнейших местах Испании или Италии была бы так неразвита инфраструктура. Встречается такое, что канализация стоит еще со времен Советского Союза. И она рассчитана на 40 тысяч человек, а обычно в городе живет как минимум 80 тысяч, а в сезон — под миллион. Словом, надо серьезно работать над этим и вкладывать серьезные средства в наши курорты. Они и правда прекрасные. По крайней мере, мы старались показать Геленджик в «Отпуске» так, чтобы в него хотелось полететь отдыхать.

- Как относитесь к отпуску с родственниками? Отдых всей семьей это мучение или лучший отдых?

- Я люблю отдыхать с семьей. Куда-то поехать, да еще и с сыном — это круто. Хотя сейчас это сложно, у него совсем другие интересы и компания (Даниилу — 17 лет). Ему не очень интересно будет со мной куда-то поехать. Но я помню моменты, когда нам удавалось поехать отдыхать вместе — это самые лучшие мои отпуска.

- В вашем инстаграм под каждым постом много слов восхищения, поддержки. Это качественная работа модератора?

- А я не чищу ничего. Возможно, администратор что-то там удаляет, но вообще все представлено, как есть: присутствует и критика, и проклятия встречаются, но я не чищу это все.



- Тогда почему все вас так любят? Вы же далеко не положительный герой.

- Сложно сказать, может, потому что люди видят, что я не хочу никому понравиться? Чего мне изображать? Хотя...Бывает грех, иногда стремление понравиться возникает. В основном это связано с противоположным полом.

- К режиссерской карьере в театре возвращаться не думали?

- Я снял розовые очки, разглядел некоторые мерзкие особенности человеческой природы. А еще разочаровался в себе как в режиссере. Я понял, что я не режиссер. Мало видеть картинку или уметь работать с картинкой. Режиссер — этот тот, кто ради идеи, спектакля или кино готов на все. Условно говоря, заложить квартиру или убить человека. Я не готов идти на все. И понял, что не режиссер.

- Хотели бы вы что-то поменять в своей судьбе?

- Нет. Я — это я со всеми ошибками, шероховатостями, странными поступками. Это мой путь. И менять ничего не хотел бы. Насколько получилась такая карьера? Никогда не смогу оценить трезво (в хорошем смысле слова), потому как нормальный творческий человек всю жизнь стремится к некоему идеалу. Которого никогда не достигнет. Он чувствует, что роль надо было сыграть вот таким образом, и он чуть не дотянул. Ему все время кажется, что до совершенства не достает совсем чуть-чуть. И в этом смысл процесса. Это как морковка, висящая перед осликом на палочке — он всегда бежит за ней, но никогда не поймает.

- Места ошибок фиксируете или стираете из памяти?

- Конечно, я понимаю, где были проколы. Знаю свои проблемы и недостатки. Все это вижу. Понимаю, где зажался, а где собрался.

- Можно ли говорить, что в настоящий момент времени вы счастливы?

- Да, я счастлив. Конечно.

- В чем это проявлено?

- Делаю исключительно то, что мне нравится. Редко бывает так, что приходится делать то, что не хочу. Кроме того, у меня замечательная семья: талантливый ребенок, красивая жена. Меня любят женщины. У меня хорошие друзья. В этом отношении все удачно. Я жив, здоров. Отболел ковидом, но даже температуры не было — только нюх пропал. Так что да, я счастлив.

- У вас есть места, связанные с абсолютным наивным счастьем? Из детства, к примеру, или юности.

- С большим теплом вспоминаю Киев, в котором я вырос. Не могу сказать, что все было хорошо и гладко. Как раз первые предательства пережил там. Просто есть места, где уютно — Одесса, Амстердам, Брюссель. Там тепло в душевном смысле, там мне нравится быть. Когда попал в Лондон впервые, обалдел — словно в декорацию попал. Викторианская эпоха, архитектура и тут же панки, готы, музыканты. Как будто маскарад какой-то. Думаю, что происходит? А мне говорят: ничего особенного, просто пятница.

«Отпуск», с 1 февраля в 20:00 на ТНТ