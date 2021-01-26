В Казани поволжскому маньяку, Радику Тагирову, который несколько лет душил пенсионерок, продлили арест. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Помощник прокурора Вахитовского района Казани поддержал ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в убийстве пенсионерок», - говорится в сообщении.

Так, Тагирова оставили под стражей до 27 апреля 2021 года.

Напомним, мать поволжского маньяка случайно помогла полиции его поймать. Как это получилось.

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