1 декабря в Татарстане задержали маньяка, который держал в страхе всех пенсионерок Поволжья. Он приходил к ним под видом сантехников или представлялся сотрудников управляющей компании, душил, грабил и уходил. Появилась информация, как полицейским удалось его поймать. Тут замешана мать Радика Тагирова. Об этом пишет телеграм-канал Mash Iptash.

Оказывается, женщина очень долго ждала сына – 8 лет он скрывался, а она ждала. Однажды она все-таки обратилась в полицию. Там у нее взяли ДНК и начали сравнивать с теми, что есть в базе и нашли. Сына вернули, но сразу даже не было мыслей сравнить ДНК с тем, что оставил маньяк на месте преступления. Так прошло два года.

В декабре 2020 года это случилось и ДНК совпало – преступник задержан. Его арестовали на два месяца, при этом он просил домашний арест, но суд был категоричен. По информации канала, теперь пропала мать Тагирова.

Напомним, Тагиров рассказал, по какой причине душил старушек и описал весь процесс.

Позже, о нем и его семье рассказала соседка. Кто бы мог подумать.