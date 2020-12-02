Житель Казани Радик Тагиров, которого задержали по подозрению в убийстве 26 женщин, в детстве был спокойным ребенком и никого не обижал. Об этом рассказала соседка родителей подозреваемого.

"Он в последнее время здесь не жил. Он навещал родителей, но не жил. Так ничего сказать не могу. Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе" - рассказала женщине о Радике, передают РИА Новости.

По словам соседки, родители Тагирова в шоке от произошедшего и тяжело переживают ситуацию.

Напомним, что подозреваемый после задержания сознался в убийстве пенсионерок.