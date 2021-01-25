Олега Емельянова, координатора штаба Навального в Казани признали организатором шествия 23 января. Об этом сообщили представители штаба в телеграм-канале.

«Олега задержали ещё до начала акции, два дня он провёл в отделе полиции «Япеево», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что молодой человек проведет в полиции 10 суток.

Напомним, 23 января на Баумана в Казани прошел митинг в поддержку политика Алексея Навального.

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