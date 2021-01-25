В Татарстан пришло по-настоящему весеннее тепло, 25 января синоптики зафиксировали абсолютный температурный рекорд - +2,7 градуса. Такие данные были получены с метеостанции Казань-Сокол в Авиастроительном районе. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра региона.

Последний раз в этот день была рекордная температура в 1985 году. В ближайшие сутки в Татарстане погода существенно не изменится, местами возможны слабые осадки в виде снега, мокрого снега и туман. Ночью температура опустится до -2…-7 градусов, днем 0…-5 градусов, на дорогах гололедица.

27 января осадков не ожидается, ночью до -13 градусов, днем -2…-7 градуса, также прогнозируется усиление ветра до 15 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца месяца в республике сохранится слабоморозная погода, местами с небольшим снегом.

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