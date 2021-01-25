Корреспондент Prokazan.ru связался с одним из задержанных на митинге в поддержку Навального 23 января. Молодой человек, Байрамов Максат, рассказал, что происходило, после того, как их привезли в отдел полиции.

«Нас заводили в кабинет по одному, фотографировали и брали отпечатки пальцев, на вопросы, по какой статье мы задержаны не отвечали. Одному молодому человеку отказали в просьбе вызвать адвоката. В камерах сидели по двое, мы провели там ночь, около 12 на следующий день нам выдали еду, в тот же день состоялся суд. Заседания проходили в онлайн-режиме. Судья даже не слушал нас, пропускал наши объяснения, говорил, что не понимает почерк, но лично мое объяснение было написано печатными буквами», - рассказал Максат.

По словам молодого человека, решения выдавались молниеносно, спустя две минуты. У всех задержанных были одинаковые решения – штраф 10 тысяч рублей.

«Один из сотрудников полиции сказал нам: «Я вас понимаю, но у нас приказ. Радуйтесь, что вас только оштрафуют на 10 тысяч рублей». Сейчас я уже обратился к адвокату, буду обжаловать приговор. Считаю, что не это все незаконно», - отметил он.

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