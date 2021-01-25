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Банк «Открытие»: 68% жителей ПФО, в принципе, готовы платить за высшее образование

25.01.2021, 10:30 0 prokazan.ru

Половина опрошенных жителей округа рассматривают возможность взять кредит на обучение в ВУЗе, при этом 29% настаивают на запрете получать высшее образование дистанционно. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» в преддверии Дня российского студенчества.

64% жителей ПФО в случае необходимости готовы дать детям или же самим получить платное высшее образование, еще 4% уверены, что хорошее высшее образование можно получить только за деньги. В среднем по России данные показатели составляют 62% и 7% соответственно. Доля респондентов округа, которые не готовы платить за обучение в ВУЗе, составляет 32%.

Одинаковое количество респондентов ПФО – по 49% - либо готовы взять кредит на получение высшего образования, либо не будут этого делать в принципе. Еще 2% жителей уже оформили кредит на эти цели.

Говоря о дистанционном обучении в ВУЗах, опрошенные жители округа оценивают его довольно критически. 77% считают, что на удаленке качество образования ухудшается. Доля тех, кто считает, что «дистант» улучшает качество образования, составляет 5%, еще 18% респондентов ПФО не видят разницы в качестве обучения в очном либо удаленном форматах. При этом 78% жителей округа не столкнулись лично с дистанционным высшим образованием из-за пандемии. 13% столкнулись с удаленкой как родители студентов, 6% как студенты и 2% как преподаватели вузов.

37% респондентов ПФО полагают, что дистанционное высшее образование оправдано только из-за коронавируса и после пандемии его нужно отменять. 26% считают, что онлайн-образование может быть только добровольным дополнением к обычному. 29% жителей округа считают необходимым вообще запретить высшее образование в режиме онлайн. Лишь 8% респондентов ПФО считают дистанционное высшее образование естественным следствием перехода многих сфер повседневной жизни в онлайн, не связанным с пандемией.

*Опрос проводился 14-19 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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