В Казани на митинге в поддержку Навального, который прошел 23 января, был замечен молодой человек, который настолько не хотел быть задержанным, что готов был травмироваться.

На видео попал "паркурщик", который спрыгнул прямо с улицы в подземный переход на Баумана. На кадрах, которые опубликовали в социальных сетях, видно, как парня ведет группа ОМОНа, он вырывается и бежит прямиком к переходу. Он перепрыгивает ограждение и спрыгивает вниз. За процессом наблюдает толпа собравшихся на акции протеста.

"Ой,бедняга ,упал жестко .Зато не в кутузке"

"Ноги он себе не переломал ли. от шока боли сразу и не почувствуешь"

"Толпа могла и закрыть его"

"Беги революционер, беги, беги ради папы и мамы", - поддержали героя видео пользователи социальных сетей.

Напомним, что в ходе мероприятий были задержаны десятки казанцев, в том числе, ряд журналистов местных СМИ. В их числе оказался корреспондент ProKazan.ru Рамиль Акберов. Он рассказал о митинге из автозака и с городских улиц.