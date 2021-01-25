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Фото скриншот с видеозаписи

Парень на митинге в Казани убегал от полиции и спрыгнул прямо с улицы в подземный переход

25.01.2021, 00:15 63 3 prokazan.ru
Видео появилось в соцсетях

В Казани на митинге в поддержку Навального, который прошел 23 января, был замечен молодой человек, который настолько не хотел быть задержанным, что готов был травмироваться. 

На видео попал "паркурщик", который спрыгнул прямо с улицы в подземный переход на Баумана. На кадрах, которые опубликовали в социальных сетях, видно, как парня ведет группа ОМОНа, он вырывается и бежит прямиком к переходу. Он перепрыгивает ограждение и спрыгивает вниз. За процессом наблюдает толпа собравшихся на акции протеста. 

"Ой,бедняга ,упал жестко .Зато не в кутузке"
"Ноги он себе не переломал ли. от шока боли сразу и не почувствуешь"
"Толпа могла и закрыть его"
"Беги революционер, беги, беги ради папы и мамы", - поддержали героя видео пользователи социальных сетей. 

Напомним, что в ходе мероприятий были задержаны десятки казанцев, в том числе, ряд журналистов местных СМИ. В их числе оказался корреспондент ProKazan.ru Рамиль Акберов. Он рассказал о митинге из автозака и с городских улиц. 

Казань Общество Правоохранители
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комментарии

Горожанин
0
25 января 2021
00:37
Менты позорные.
Горожанин
0
25 января 2021
00:38
АСАВ
Горожанин
0
25 января 2021
00:41
Навальненок пришел на сисинг и вместо того, чтобы отправиться в турма, а оттуда на новую землю к гомосолдатам и гомомедведям, где ему самое место, позорно слился.

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