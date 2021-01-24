Самое ожидаемое политическое событие года - пожалуй, так можно охарактеризовать прошедшие в субботу протесты сторонников политика Алексея Навального. Журналист ProKazan Рамиль Акберов сходил на несанкционированную акцию - и был задержан. Взгляд на протесты по обе стороны полицейского автозака - в нашем материале.



Похоже, никто не верил, что 23 января будет обычным субботним днем. После новости, что на эту дату запланирована всероссийская акция сторонников политика Алексея Навального, кажется, все застыли в напряженном ожидании. Что это будет: "русский Майдан" или обычная акция протеста, которая кончится ничем? Этот вопрос заинтересовал даже обычно аполитичных жителей Казани.

Заинтересованность горожан акцией я почувствовал, даже не доехав до места ее проведения: кондуктор троллейбуса, увидев бейджик с надписью "Пресса", сразу принялся расспрашивать, когда пройдут протесты и что вообще хотят их организаторы. Рассказывая мужчине все, что знаю об акции, я незаметно доехал до тех самых часов на Баумана, где мероприятие и было запланировано. Место, где обычно назначаются свидания, на этот раз должно было стать выражением множества чувств и эмоций, среди которых, впрочем, нет никакого места любви.

Однако началось все довольно спокойно и буднично, так как я приехал примерно за час до начала акции. Да, на площади уже стояли автозаки, но никакого страха они пока не вызывали. Все внимание немногочисленных присутствующих было приковано к мужчине с плакатом "антилиберального" содержания и призывом "Работайте, братья", очевидно, в поддержку правоохранителей. Призыв оказался пророческим: "братьям" действительно пришлось много поработать.

Но пока я обратил внимание на следующую картину: двое мужчин активно спорили о происходящих в России событиях. Дождавшись окончания дискуссии, я поймал одного из спорящих - мужчину в казачьей шапке по имени Эмиль. Он пояснил, что является активистом патриотической партии "За правду". Мужчина пояснил, что вовсе не является сторонником Алексея Навального и пришел на акцию просто понаблюдать.

"Навальный является преступником, что доказано двумя условными сроками. Навальный является иностранным агентом. Мы поддерживаем Россию и правоохранительные органы. Мы против того, что они (сторонники Навального - прим. ред.) призывают в чатах школьников. А сегодня мы планируем просто наблюдать, в любой стране право на насилие имеет только государство", - рассказал Эмиль.

Также мужчина заявил, что для борьбы со сторонниками Навального на улицы должны были выйти много представителей партии "За правду", но опасаясь провокаций, они решили ограничиться несколькими наблюдателями.

До акции оставалось чуть меньше часа, но народ пока прибывал не слишком активно. Мое внимание привлекли три молодых человека, которые неподалеку от часов о чем-то негромко переговаривались. Я направился к ним - Максим, Станислав и Рафия рассказали мне о своих причинах участия в акции. Первым высказался Максим: он сообщил, что вышел на улицу за себя, а не за Навального. С парнем согласилась его спутница Рафия.

"Мне кажется, все вышли не за Навального, а за свободу, за любовь, за добро. Навальный для нас больше как символ", - считает девушка. Третий молодой человек, Станислав, поддержал их. При этом все трое отметили, что не хотят применения насилия.

Тем временем в центре внимания оказался мужчина с плакатом в поддержку Навального "Россия будет свободной". Прибывающие начали группироваться вокруг него.

На ситуацию обратили внимание правоохранители, которых на площади уже было достаточно. Полковник полиции подошел к мужчине и сообщил собравшимся, что если через три минуты они не разойдутся, то начнутся задержания. При этом к мужчине, стоявшему до этого с плакатом даже больших размеров, у правоохранителей претензий не возникло. Люди обступают офицера со всех сторон, спорят с ним, просят не задерживать присутствующих, которые "просто гуляют". Но полковник непреклонен. Ровно через обозначенное время мужчину, пожелавшему на плакате свободы России, этой свободы как раз и лишили, сопроводив его в автозак. И это за полчаса до начала акции!

Как оказалось позже, на площади в этот день задержат десятки человек и сотрудникам полиции придется изрядно потрудиться.

Следом начался "адский сабантуй": сотрудники Росгвардии начали "винтить" каждого, кто попадется на пути. В один из таких моментов люди в касках уже взяли меня под "белые ручки" и готовились сопроводить в машину для задержанных. Меня спасла пресс-карта, которую я успел показать. И от меня отстали. Подумал про себя, ничего себе, оказался в нескольких мгновениях от задержания. Как оказалось, позже я снова окажусь перед риском задержания и вместо спасительных мгновений меня ждут томительные часы ожидания.

На месте акции (которая еще даже не успела начаться!) становилось все "веселее", только и успевай фиксировать задержания. Вот взяли мужчину, который принес штатив и начал снимать происходящее. А вот поймали еще одного молодого парня. И тут берут оператора одного из телеканалов! Я удивленно переспрашиваю у коллеги обстоятельства, он мне все подтверждает.

Тучи сгущаются? Мне до сих пор кажется, что оператору не повезло и его пресс-карту просто не заметили. И тут берут меня. Стягивают с фонтана, на который я взобрался, чтобы снимать происходящее.

Ссылки на пресс-карту и закон о СМИ не избавили омоновцев от мысли, что лучшее место для меня на этом мероприятии - в числе задержанных. Меня затаскивают в автобус и просят сдать телефон. Пытаюсь спорить, но что-то внутри говорит мне, что в этот раз можно уступить, пароль от смартфона они все равно не знают. Отдаю телефон и сажусь на кресло в первом "ряду".

Всего в автобусе для задержанных было человек 15. Оказываюсь рядом с журналистами изданий "Казанский репортер" и "KazanFirst", а также телеканала "Эфир". Всех задержали так же, как и меня. Становится чуть спокойнее: знакомое с детства чувство, когда "двойку" получил весь класс, а не только ты.

Но поводов для умиротворения не было совсем: полицейские довольно жестко пытались отобрать штатив у блогера, сам задержанный сказал, что прибор ему сломали. На этом фоне мы перешли в атаку, начав высказывать полицейским (с нами поехали они, а не сотрудники Росгвардии) претензии о незаконности задержания, жалобы о том, что у нас "стоит" работа, а под конец начали угрожать уголовной статьей о воспрепятствовании деятельности СМИ. Замученный полицейский ответил, что не он нас задерживал и поэтому вопросы стоит задавать не ему. Стражи порядка и дальше перекидывали ответственность за лишение нас свободы на других. Даже заверяли, что сотрудников ОМОНа могут заставить писать рапорт по этому поводу.

Мы немного успокоились, хоть и продолжали пререкаться со стражами порядка, но поняли, что ответов нам никто не даст. Тем более, записав данные всех задержанных в тетрадку, полицейские объявили, что везут нас в отдел полиции "Савиново". А это родные для меня "квартала": не думал, что почувствую смысл пословицы "дома и стены помогают" в такой извращенной форме.

До приезда в отдел полиции я решил поговорить с правоохранителем, который показался мне наиболее спокойным. Получив от него односложные ответы (в полиции больше года, зарплата устраивает) я спросил, в какой школе он учился, понадеявшись, что у нас есть общие знакомые. Вопрос полицейского смутил и я решил разрядить ситуацию словами, что несмотря на ситуацию, не испытываю к ним никакого негатива.

"Я тоже", - коротко ответил правоохранитель, но такой небольшой ответ приятно удивил.

Уже закончив диалог, заметил, что на заставке у полицейского стоит эмблема моей любимой команды - Манчестер Юнайтед. Почему-то мне стало спокойнее.

Нас наконец-то привезли в ОП "Савиново" и отдали телефоны. Все стандартно: записали данные и сопроводили в средних размеров комнату, которая, к счастью, была без решеток и прочих атрибутов помещения для лишенных свободы. Телефоны на руках, появилась связь с внешним миром. Отправляя кучу текстовых и голосовых сообщений своим близким и коллегам, мы ожидали освобождения. Но на все наши вопросы стражи порядка отвечали привычно: не мы вас задержал, ничего не знаем. Finita la comedia!

Обстановка в помещении была свободной, полицейские, стоящие по углам комнаты, не вмешивались в происходящее. Кто-то из задержанных пил из дальновидно припасенного термоса чай, другие снимали селфи, а журналисты начали разговаривать с задержанными. Я же решил поговорить с человеком, находящимся сейчас в схожем со мной положении - главным редактором интернет-издания "Казанский репортер" Антоном Райхштатом. Его задержали вместе со мной.

"Ко мне подошли два человека в спецформе, которые сказали "вот его задерживаем". Я не стал сопротивляться. Не сказал бы, что меня жестко задерживали. Я сказал им, что я журналист. Мне ответили, что покажешь удостоверение в автобусе и все будет нормально. В автобусе забрали документы, посадили, привезли сюда. До сих мне никто не сказал, за что меня задержали. Я неоднократно говорил им (сотрудникам полиции - прим.ред.), что воспрепятствование деятельности журналиста является уголовным преступлением. Но на это полицейские обычно отводят глаза", - рассказал журналист о своем задержании.

Через час к нам зашла женщина и попросила откликнуться журналистов. У нас посмотрели документы (которые были в порядке), записали данные и отпустили из отделения полиции. Без извинений. Остальные задержанные остались писать объяснительные.

И так, что мы имеем? Я снова на свободе, но к этому времени митинг на Баумана уже разогнали. Протестующие идут то ли к Кремлю, то ли к Площади Свободы. Не веря в возможность повторного задержания, я сорвался к Кремлю. И не прогадал: когда увидел колонну, которая шла около Дворца Земледельцев, она мне показалась очень большой. Спустя несколько минут я понял, что переоценил численность, но на моей памяти это была самая большая колонная протестующих, идущих по Казани.

Почти всем протестующим в колонне на вид явно не больше 20 лет, девушек не сильно меньше, чем парней. Радикальных призывов в шествии (как и в ходе всей акции) я не слышал. Похоже, колонна явно не знала, куда двигаться: сначала показалось, что протестующие напрямую направятся к Площади Свободы, но потом все свернули к Черному озеру. Несогласованность действий после акции будут активно обсуждать в аккаунте казанского Штаба Навального.

По пути я завел разговор я парнем, который не был задержан и увидел всю акцию своими глазами. Ответы его были впечатляющими - он считает, что всего акцию посетили около 3 тысяч человек (позднее эту же цифру назвал мне еще один участник протеста). Но на Черном озере колонна явно стала меньше - впереди раздались возгласы протестующих, которых начали ловить полицейские. Машина со стражами порядка поджидала участников шествия у самого конца парка. Судя по сообщениям, которые появились позже, в этом месте была задержана большая группа протестующих, и задержана довольно "жестко". С этого момента никакой колонны протестующих уже не было: люди разбежались и небольшие группы молодежи распределились по центру Казани.

Мои напрасные попытки снова встретиться с большой группой протестующих вывели меня на улицу Баумана. К моему удивлению, вход на нее со стороны станции метро "Площадь Тукая" оказался закрыт. "Вот как у нас 2021 год начинается" - так комментировала происходящее девушка, записывая видео на камеру телефона. Позже в сети появились видео о том, что на казанском Арбате тоже "винтили" - ловили всех, кто бежал.

Но акция подходила к концу: оцепление с Баумана сняли, а протестующих, ожидающих нового витка обострения, становилось меньше. Самая большая протестная акция в новейшей истории Казани завершилась.

По иронии судьбы на обратном пути еще один кондуктор в общественном транспорте решил расспросить меня о прошедших протестах.

"Сколько живу, никогда столько полицейских машин на Баумана не видела!", - удивленно говорила она, когда автобус уезжал с остановки.

На данный момент точное число участников несанкционированной акции в Казани неизвестно. По информации "ОВД-Инфо", по состоянию на 14:40 24 января в Татарстане задержано 128 человек - 86 в Казани, 22 в Набережных Челнах и 20 в Нижнекамске. Всего по России на данное время известно о 3435 задержанных - это рекордное значение. Глава региональных штабов в поддержку политика Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции: они должны пройти в следующие выходные.