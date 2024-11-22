Более 1,2 млн жителей Татарстана пользуются СберСпасибо

Количество участников программы лояльности СберСпасибо в Татарстане превысило 1,2 млн человек. Такое количество пользователей объясняется значительными изменениями программы. Теперь количество доступных для выбора категорий зависит от того, какими продуктами банка пользуется клиент, от пакетов услуг или подписки СберПрайм.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Обновленная программа отменила все условия, уровни и ограничения, влиявшие на размер получаемого бонусного кешбэка. В результате, программа СберСпасибо стала более простой, гибкой и выгодной для клиентов. Однако увеличенные вознаграждения в рамках СберСпасибо получают те клиенты, зарплата которых перечисляется на счет в Сбере. Преимущества доступны также тем, кто готов частично перевести свои доходы на счет банка через специальный сервис - персональный зарплатный проект. Этот сервис позволяет получать повышенную ставку по некоторым вкладам и накопительным счетам, а также предоставляет льготные условия кредитования и другие привилегии, доступные зарплатным клиентам Сбера».