Братьев 9 и 12 лет в Москве доставили с митинга в поддержку Алексея Навального в отделение полиции. Об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Двое мальчиков отпросились у мамы гулять, а сами поехали в центр города, чтобы посмотреть на митинг. Они наблюдали за происходящим, взобравшись на сугроб, там их заметили правоохранители и забрали в отдел полиции. Детей позже забрала мама и увезла домой.

"Чтобы обезопасить детей, их отвезли в полицию, там они уже ждали маму. Мы поговорили. Дети абсолютно не представляли, что могут оказаться в опасности: «интересно было посмотреть»", - отметила Кузнецова.

Добавим, что по предварительным данным в России на митингах 23 января задержали порядка 300 несовершеннолетних. Чаще всего они приходили именно из любопытства.

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