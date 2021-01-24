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Фото Prokazan.ru

Студентов в Татарстане грозятся отчислить за участие в митингах Навального - возможно ли это

24.01.2021, 08:20 423 4 prokazan.ru

Лига студентов Татарстана рассказала о поступающих в организацию жалобах студентов - их угрожают отчислить из образовательных учреждений за участие в митингах в поддержку Навального. Несанкционированная акция прошла накануне, 23 января, в ряде городов, в том числе и в Казани.

Как пояснили в Лиге, в образовательных организациях предусмотрено три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, отчисление.

"Отчисление <...> -  это крайняя мера дисциплинарного взыскания. При назначении дисциплинарного взыскания всегда учитывается тяжесть поступка, поэтому именно дисциплинарная комиссия, в которую зачастую входят и студенты, решает, что именно назначить - замечание, выговор или отчисление. При отчислении же за подобные действия, суды часто вставали на сторону студентов, восстанавливая их в ВУЗе", - говорится в сообщении.

Всем студентов, которым поступают угрозы, Лига предлагает помощь: можно написать в комментариях сообщества, в личные сообщения или заполнить анонимную анкету. Представители организации помогут в решении неправомерных ситуаций и предоставят консультацию по юридическим вопросам. 

Напомним, в Татарстане митинги прошли в нескольких городах. В Казани, по данным "ОВД-инфо" на утро 24 января, задержан 91 человек, в том числе журналисты, в Челнах - 22, в Нижнекамске - 20, в Альметьевске - трое участников акции. В ходе протестов были засняты случаи достаточно жесткого задержания, о пострадавших информации нет. В Минздраве Татарстана накануне заявили, что в больницы людей, травмированных на митингах, не поступало. 

Образование Жалобы Общество
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комментарии

Горожанин
2
24 января 2021
08:56
Ремня надо дать им советского со звездой, чтоб [***] не занимались, а учились!!!
Горожанин
0
24 января 2021
09:28
Надо отчислять, если не могут своей головой думать - пусть идут в дворники, там сейчас кадровый голод как раз
Гаражанин
0
24 января 2021
09:31
Отлично сказано!
В ответ на комментарий пользователя
Ремня надо дать им советского со звездой, чтоб [***] не занимались, а учились!!!
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Гость
2
24 января 2021
09:39
За что за дворец за 100 миллиардов, которое стройт наше налоги пенсии.
В ответ на комментарий пользователя
Отлично сказано!
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