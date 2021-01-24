Лига студентов Татарстана рассказала о поступающих в организацию жалобах студентов - их угрожают отчислить из образовательных учреждений за участие в митингах в поддержку Навального. Несанкционированная акция прошла накануне, 23 января, в ряде городов, в том числе и в Казани.

Как пояснили в Лиге, в образовательных организациях предусмотрено три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, отчисление.

"Отчисление <...> - это крайняя мера дисциплинарного взыскания. При назначении дисциплинарного взыскания всегда учитывается тяжесть поступка, поэтому именно дисциплинарная комиссия, в которую зачастую входят и студенты, решает, что именно назначить - замечание, выговор или отчисление. При отчислении же за подобные действия, суды часто вставали на сторону студентов, восстанавливая их в ВУЗе", - говорится в сообщении.

Всем студентов, которым поступают угрозы, Лига предлагает помощь: можно написать в комментариях сообщества, в личные сообщения или заполнить анонимную анкету. Представители организации помогут в решении неправомерных ситуаций и предоставят консультацию по юридическим вопросам.

Напомним, в Татарстане митинги прошли в нескольких городах. В Казани, по данным "ОВД-инфо" на утро 24 января, задержан 91 человек, в том числе журналисты, в Челнах - 22, в Нижнекамске - 20, в Альметьевске - трое участников акции. В ходе протестов были засняты случаи достаточно жесткого задержания, о пострадавших информации нет. В Минздраве Татарстана накануне заявили, что в больницы людей, травмированных на митингах, не поступало.