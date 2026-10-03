Экономика

Средняя страховая пенсия в России к концу 2027 года достигнет 29,9 тыс. рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минтруда сообщило о повышении всех основных вид...

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Средняя страховая пенсия по старости в России после двух индексаций прибавит около 2,6 тыс. рублей и к концу 2027 года достигнет в среднем 29,9 тыс. рублей. Конкретная сумма прибавки для каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера текущей пенсии, стажа и накопленных пенсионных баллов. О запланированном повышении всех основных видов пенсий в сентябре 2026 года сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе представления проекта бюджета Социального фонда на трёхлетку.

Повышение пройдёт в несколько этапов и затронет разные категории получателей. Страховые пенсии — по старости, инвалидности, потере кормильца — увеличат дважды: с 1 февраля 2027 года на 6,8% по уровню фактической инфляции за 2026 год, а с 1 апреля 2027 года дополнительно на 3,3% с учётом темпа роста зарплат и доходов Социального фонда. Социальные пенсии для граждан без достаточного страхового стажа проиндексируют с 1 апреля 2027 года ориентировочно на 6,8%, военные пенсии планируется повысить с 1 октября 2027 года, предварительный коэффициент — около 4%.

С 1 января 2027 года на 6,8% вырастут единое пособие и другие выплаты, привязанные к прожиточному минимуму. МРОТ составит до 28 935 рублей, прожиточный минимум — до 20 227 рублей на душу населения. Материнский капитал достигнет до 778,5 тыс. рублей на первого ребёнка и до 1,029 млн рублей на второго, единовременное пособие при рождении ребёнка — до 30,4 тыс. рублей. Все индексации проводятся автоматически, подавать заявления не требуется.

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