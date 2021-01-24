Накануне в Казани прошел митинг в поддержку Алексея Навального. В ходе акции были попытка разгона, задержания, но не эти типичные атрибуты митингов вызвали недовольство его участников. Горожане остались не в восторге от организационных моментов.

Как пишут пользователи "Инстаграм" в аккаунте казанского Штаба Навального, люди двигались хаотично и то, что митинг продлился пару часов - заслуга самих его участников.

"Ребята, всё было плохо организовано. Одни пошли туда, другие сюда, не было организатора. В итоге толпа рассосалась, ничего непонятно, начали расходиться. Мы бы ещё там была бы, но стало ничего непонятно. Мы ушли. Все-таки надо было лучше готовиться, либо волонтёров собрать для организации. Это говорит о том, что люди вышли добровольно. Но надо было лучше организовать людей. А так молодцы люди"

"Организуйте в следующий раз нормально, все ходили туда-сюда, не зная че происходит, ни вк, ни тут, ни в телеге не было инфы, куда дальше идти и че делать. Так не делается, ребят"

"Надо чтобы у многих , у всех вряд-ли, был Чат в телеграмм перемещений во время митинга. Кто мог читать нам передавали инфо о перемещениях", - высказывают предложения казанцы.

Напомним, что студентам, принимавшим участие в акции, начали поступать угрозы об отчислении из учебных заведений. В Лиге студентов рассказали, могут ли действительно отчислить за это, и пообещали помощь.