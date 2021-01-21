Координатор казанского штаба сторонников политика Алексея Навального Олег Емельянов рассказал, что за ним ведется слежка. Фотографию Емельянов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Олег рассказал нам, что слежку он заметил около штаба.

"Изначально ближе стояли, потом переместились, после того, как мы из заметили наблюдающими за нами в окне", - сообщил координатор.

По словам Емельянова, слежка за ним осуществляется сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД.

Напомним, что в субботу в Казани планируется акция против задержания политика Алексея Навального. Полицейские считают планируемую акцию незаконной.