Активистов штаба Навального в Казани сотрудники полиции предупредили о незаконности митинга, который они планируют провести 23 января в поддержку политика. Об этом журналисту Prokazan.ru рассказал координатор штаба Олег Емельянов.

«Полицейские приходили, документ принесли да, зачитали и ушли. Мы выходим согласно 31 статье Конституции. На мирные шествия и митинги у нас есть полное право. Я думаю, опыт Хабаровска это отлично показал», - отметил активист.

В пресс-службе УМВД России по Казани от комментариев отказались.

В Федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» говорится, что предупреждать орган исполнительной власти о планируемом мероприятии нужно в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня его проведения.

В противном случае участников ждет штраф для граждан от 10 до 30 тысяч рублей в зависимости от характера и степени тяжести административного правонарушения (или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или наложение административного ареста на срок до 15 суток).

Напомним, политика Алексея Навального задержали сразу после возвращения в Россию.

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