В мэрии Казани представили проекты новых парков: их будет 12, они разместятся на берегах Казанки. Большинство проектов разработаны бюро Orchestra, на каждом указана площадь парка и его особенности.

Парк "Старая Казанка" расположится в Адмиралтейской слободе, здесь будут проходить мероприятия межкультурного направления.

Парк "Манзара" станет смотровой площадкой с эффектными видами на Казанский кремль, он разместится со стороны парка "Кырлай".

Парк "Сады у Казанки" протянется от "Чаши" до "Ривьеры", здесь организуют лодочный порт, спортивные и детские площадки, будут проводить мероприятия.

Название парка "Фестивальный квартал" говорит само за себя: здесь будут проводить уличные фестивали.

"Парк знаний" расположится на Кремлевской набережной под зданием Национальной библиотеки, он будет носить просветительскую функцию.

Парк "Урам" - это первый из череды проектов, он уже реализован под мостом "Миллениум".

"Спортивный парк" также соответственно названию станет точкой притяжения для любителей зимних и летних видов спорта.

"Русско-немецкая Швейцария" станет уголком экологии в центре города. Здесь можно будет наблюдать за птицами, для прогулок создадут инфраструктуру.

Парк "Савиновский" расположится, по просьбам жителей, на улице Гаврилова.

Парк "Залив Казанки" создадут около санатория "Ливадия", он станет местом встреч спортсменов-экстремалов, также в парке создадут питомник краснокнижных растений.

"Парк пяти рек" расположится в зоне притока малых рек и Голубых озер в Казанку. Здесь появится прокат лодок, экологические тропы и реконструкция водопада.

Экопарк "Су Аланы" в районе аэродрома Борисоглебское станет научно-образовательным пространством, а также центром развития программ зеленой экономики РТ.

Архитекторы, которые разрабатывали проекты, ставили целью сохранить идентичность территорий. Единая система, в которую объединят их, охватывает территорию в 3 тысячи га от Голубых озер до Волги и призвана объединить город вокруг первого в стране национального парка в городской черте.