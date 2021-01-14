Ярославль потрясла жестокость одной из жительниц города, которая садистски избивает девушек. Ее уже прозвали "бизон" за агрессивное поведение. Происшествие попало на видео, и запись разлетелась по социальным сетям.

Как сообщает портал progorod76.ru, известно уже о нескольких таких случаях. Помимо 17-летней девушки, нападение на которую запечатлено на видео, есть еще две пострадавшие. Историей поделился один из жителей города в соцсетях. Он рассказал, что "бизон" избила его 17-летнюю дочь и ее 18-летнюю подругу, и в тот раз у нее была "напарница".

"Сначала эта парочка напала на 17-летнюю подругу дочери. Когда моя вступилась: «Вы что делаете?», то та стала избивать её. Била по печени, по животу… Моя дочь оказалась в больнице, а у её подруги от ударов вся голова была синяя", - рассказал отец.

После этого избитая жительница Ярославля получила сообщение с текстом "Мне за это все равно ничего не будет". Пострадавшие обратились в полицию; известно, что у девушки и ранее были проблемы с законом.

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