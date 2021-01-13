В Татарстане на скамье подсудимых окажется бывшая воспитательница казанской детской базы отдыха "Солнечный". По версии следствия, из-за ненадлежащего исполнения ей своих профессиональных обязанностей 8-летняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника.

Сообщается, что 25 августа прошлого года обвиняемая повела свой детский отряд на спортплощадку. Но вместо того, чтобы приглядывать за детьми, вожатая пошла играть футбол с мальчиками, девочки в это время были предоставлены сами себе, одна их них начала кататься на тренажере для рук. Но к ней подбежали мальчики и стали раскачивать. Девочка не удержалась и упала на землю, ее доставили в больницу с компрессионным переломом позвоночника.

Обвиняемая полностью признала причастность к преступлению. В ближайшее время дело будет передано в суд, передает пресс-служба управление СКР по Татарстану.

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